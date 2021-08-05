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Vitória vai receber "safari de dinossauros" com réplicas em tamanho real

Jurassic Safari Experience acontecerá em setembro com sistema drive-in. Experiência mistura ficção com educação, já que atividade tem supervisão de um paleontólogo

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 14:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2021 às 14:08
Jurassic Safari Experience chega a Vitória
Jurassic Safari Experience chega a Vitória Crédito: Camila Cara/Divulgação
Se você assistiu à saga "Parque dos Dinossauros" e sempre quis fazer um passeio no estilo, eis a sua chance. Chega ao Espírito Santo, entre os dias 2 e 5 de setembro, o Jurassic Safari Experience com réplicas de dinossauros em tamanhos reais em apresentações no estilo safari, sem o espectador precisar sair do carro.
Sucesso em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba e Recife, o show será realizado no estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá. Ao entrarem, os visitantes já terão contato com alguns destes animais gigantes enquanto dirigem seus carros até o local da apresentação.
No palco montado na arena para receber os carros, é mostrada a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis.
Jurassic Safari Experience chega a Vitória
Jurassic Safari Experience chega a Vitória Crédito: Camila Cara/Divulgação
Na sequência, as dezenas de répteis pré-históricos animados por técnicas de manipulação e animatronic, irão correr pelo espaço em performances ao redor dos carros. A experiência tem duração de, aproximadamente, 55 minutos.
De acordo com a produção, todo o conteúdo de Jurassic Safari Experience tem supervisão de um paleontólogo para que ficção e educação desempenhem a sinergia perfeita. O acesso ao áudio das apresentações poderá ser feito por meio de canal FM do rádio do veículo. A compra de alimentos, bebidas e souvenires será feita pelo celular.

Jurassic Safari Experience

Os ingressos para as sessões custam entre R$120 e R$200 (carro para até quatro pessoas) e podem ser adquiridos pelo site www.jurassicsafari.com.br. As sessões acontecem nas quintas e sextas-feiras, de 19h e 20h30, e aos sábados e domingos, nos horários de 11h30, 14h30, 17h30 e 19h. Sessões extras poderão ser abertas conforme demanda.
Todo o conteúdo do show tem supervisão de Bruno Gonçalves Augusta. Paleontólogo integrante do Laboratório de Paleontologia – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), Bruno possui graduação em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Fundação Santo André (2007) e Mestrado em Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade pelo Museu de Zoologia da USP (2013).

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