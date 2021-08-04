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Entenda como será

Sesc Glória reabre cinema e teatro no ES para até 274 pessoas; programação

Programação já passa a valer neste mês e contempla de exibições de cinema até apresentações da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 16:48

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

04 ago 2021 às 16:48
Centro Cultural Sesc Glória
Centro Cultural Sesc Glória Crédito: Rita Benezath
Após mais de um ano fechado por conta da pandemia da Covid-19, o Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória, volta a receber público já nesta quarta-feira (4). O retorno acontece com base no decreto do Governo do Estado do Espírito Santo, que flexibiliza medidas e permitem a reabertura de teatros, seguindo todas as normas de segurança sanitária, incluindo a redução de pessoas no recinto.
Assim,  cinema e teatro vão receber até 40 e 274 pessoas, respectivamente. "A compra de ingressos acontecerá com até sete dias de antecedência, de terça a sábado, das 10h às 19h. A ocupação é de 50% dos lugares do teatro (de até 274 pessoas) sendo necessário respeitar as marcações de 1 metro de distância entre as cadeiras e uso obrigatório, durante toda a permanência, da máscara dentro das dependências do Centro Cultural", diz o comunicado do complexo cultural.
Com programação para crianças e adultos, o local sediará desde apresentações da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) até exibição de filmes e teatros infantis. A abertura fica por conta da Mostra Japão, que inicia nesta quarta (4) com obras que retratam, em tempos diversos historicamente, uma visão apocalíptica e distópica de um Japão em transformação pela chave da violência. A lista de animações vai desde "Gen, Pés Descalços" (1983) a "Ghost in the Shell" (1995).
"Famílias, casais, coabitantes e grupos de convivência podem reservar ingressos, escolhendo o filme para assistir dentre os títulos da nossa programação. Você também poderá retirar o ingresso minutos antes da sessão (havendo disponibilidade de lugares)", descreve o espaço, informando que as reservas podem ser feitas por este link.
Segundo a coordenadora de Cultura do Sesc Glória, Rita Sarmento, todos os ambientes do espaço foram adaptados com estrutura para distanciamento e com álcool em gel para os frequentadores. O uso de máscara também é obrigatório para quem for ao local.
“Nós já vamos retomar com todas as frentes culturais que o Sesc atua. Em breve, também vamos lançar um cadastro de artistas da música e das artes cênicas que tenham interesse em apresentar espetáculos no Sesc para podermos reunir esse pessoal. Será um cadastro simplificado para os projetos Cena Musical e Cena Local”, adianta.
A partir de quinta-feira (5), serão iniciadas as apresentações da Temporada Sinfônica 2021 da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. A partir das 19h, o ‘Quinteto Camburi’, formado pelos músicos Lucas Azevedo e Kedma Johnson (violinos); Daniel Amaral (viola); Felipe De Luna (violoncelo) e Felipe Medeiros (contrabaixo) e os solistas convidados Ricardo Lepre e Uriel Borges (trompas) apresentam obras dos compositores clássico e barroco, Telemann e Haydn.
Rita explica que, além das apresentações que já estão na programação, o local passará já a oferecer espetáculos do projeto Cena Musical e Cena Local, que ainda serão selecionados a partir de setembro deste ano até o primeiro semestre do ano que vem. Para completar, uma oficina de leitura para crianças também acontece já neste mês.

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Ela também celebra que a expectativa dos colaboradores está nas alturas para voltar a receber o público. Para Rita, os frequentadores já têm se mostrado tranquilos para voltarem aos salões do Sesc. “A gente vê as pessoas pedindo, querendo voltar. E esperamos que a gente volte a ver o público lá. Todos estão na expectativa, inclusive os artistas, que querem muito voltar a se apresentar”, corrobora.

PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO ATÉ O MOMENTO

  • MOSTRA JAPÃO ANIMADO | AGOSTO
  • “Gen parte 1” | 04/08 às 18h20
  • “Gen parte 2” | 05/08 às 18h20
  • “Ghost in the Shell” | 06/08 às 18h20
  • “Akira” | 07/08 às 18h20
  • “Um filme de cinema” | 07/08 às 14h20
  • “Túmulo dos Vagalumes” | 11/08 às 18h20
  • “Gen parte 1” | 12/08 às 18h20
  • “Gen parte 2” | 13/08 às 18h20
  • “Ghost in the Shell” | 14/08 às 18h20
  • “Um filme de cinema” | 14/08 às 14h20
  • “Akira” | 18/08 às 18h20
  • “Túmulo dos Vagalumes” | 19/08 às 18h20
  • “Ghost in the Shell” | 20/08 às 18h20
  • “Gen parte 1 e 2” |21/08 às 17h20
  • “Um filme de cinema” | 21/08 às 14h20
  • “Akira” | 25/08 às 18h20
  • “Ghost in the Shell” | 26/08 às 18h20
  • “Akira” | 27/08 às 18h20
  • “Túmulo dos Vagalumes” | 28/08 às 18h20
  • “Um filme de cinema” | 28/08 às 14h20
  • ORQUESTRA SINFÔNICA DO ES (OSES) | ATÉ O FIM DO ANO
  • Quinta Clássica
  • Quando: quinta-feira (5), às 19h
  • Ingressos: R$ 10 (valor único) - venda antecipada de terça a sábado, das 10h às 19h
  • A orquestra também vai realizar mais apresentações nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro
  • CLUBE SESC DE LEITURA | OFICINA LITERÁRIA PARA CRIANÇAS
  • Inscrições: de 10/08 a 03/09

  • Turma 01 | Período: 4,11,18 e 25 de Setembro (aos sábados), de 14h às 15:30h
  • Público alvo: crianças de 4 a 7 anos

  • Turma 02 | Período: 2,9,16 e 23 Outubro (aos sábados), de 14h às 15:30h
  • Público alvo: crianças de 8 a 12 anos
  • ATIVIDADES PREVISTAS ATÉ O FIM DO ANO

  • Exposição Internacional de Exlibres | Previsão Setembro
  • Café Literário, tema: Exlibres | Previsão Setembro
  • Mostra Sesc de Cinema - Etapa Nacional | Novembro
  • Mostra Sesc de Cinema - Etapa Nacional e Regional | Novembro e Dezembro

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Orquestra Sinfônica retoma concertos para até 274 pessoas no ES

SERVIÇO

  • PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC GLÓRIA - 2º SEMESTRE 2021
  • Data: de 4 de agosto a dezembro de 2021 (parte da programação ainda terá data definida)
  • Inscrições e ingressos: a compra de ingressos acontecerá com até sete dias de antecedência, de terça a sábado, das 10h às 19h na bilheteria do local. Para inscrições, interessados devem acessar o site do Sesc Glória
  • Informações:  (27) 3232-4750

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