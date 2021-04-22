Vitória promove festival de dança on-line com oficinas e apresentações artísticas

Chegou a hora de afastar o sofá da sala e movimentar o esqueleto! Aproveitando que o Dia Mundial da Dança será comemorado na próxima quinta-feira (29), a capital capixaba promove, de segunda (26) a sexta-feira (30), a 1ª edição da "Semana On-Line da Dança de Vitória".
Com programação totalmente gratuita, o evento trará artistas, professores, coreógrafos, dançarinos e bailarinos, em oficinas e apresentações exibidas pelo YouTube, sempre a partir das 19h.
Recém-nomeado secretário de cultura de Vitória, Luciano Gagno destaca a importância do encontro. "São dois motivos: primeiro, a necessidade de apoiar, incentivar e auxiliar os profissionais do setor cultural, que tanto têm sofrido com as imposições do período de pandemia; e, segundo, por podermos proporcionar ao público um entretenimento de alta qualidade artística, com valorização de trabalhos e projetos 100% capixabas no conforto e na segurança das suas residências".
Não é necessário se inscrever para acompanhar os workshops e as apresentações, que são integrantes do projeto "Arte em Casa", agora pertencente ao "Cultura On-line". Por questões de segurança e conforme as normas sanitárias vigentes, na tentativa de deter o avanço da Covi-19, os artistas enviaram suas gravações de forma individual à Semc.
A programação da "Semana On-Line da Dança de Vitória" promete ser variada. São diversas as possibilidades para quem gosta da arte, com oficinas e apresentações de balé, dança contemporânea, introdução à dança, movimentos livres e integração entre corpo e espaço.
Para, literalmente, aquecer o corpo, a semana será aberta pela bailarina, instrutora e coreógrafa Gabriela Moriondo, que apresenta o projeto de formação "Improvisação em Dança: Exercícios de Liberdade".
Em formato de videoaula, Gabriela vai introduzir a prática da improvisação em dança contemporânea, promovendo um encontro com as possibilidades do movimento e suas especificidades.
"Durante a oficina, a ideia é oferecer estímulos e estruturas para pesquisa e experimentação em busca de uma dança livre, autêntica e criativa, buscando a improvisação de forma segura e prazerosa para os participantes em suas casas", complementa Gabriela.
Para realizar a formação, não é necessário ter experiência prévia na área. A oficina tem duração de, aproximadamente, 50 minutos e a classificação é livre.
(Com informações da Prefeitura de Vitória)
"Semana On-Line da Dança de Vitória"
- QUANDO: de segunda (26) a sexta (30), sempre a partir das 19h
- COMO ASSISTIR: gratuitamente, pelo canal do YouTube da PMV
PROGAMAÇÃO
- Segunda (26)
- Formação “Improvisação em dança: exercícios de liberdade”, com Gabriela Moriondo
- Terça (27)
- Formação “Dançar e Sonhar” (ensino de balé clássico para crianças), com Karla Rodrigues
- Quarta (28)
- Formação “Grandes Dançantes” (jogos e brincadeiras afro para crianças), com Paloma Rigamonte
- Quinta (29)
- Espetáculo “Fugaz”, com o grupo Allegro
- Sexta (30)
- Projeto “IN’TRÂNSITO”, com Pablo Sheko