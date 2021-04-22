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Arte e música

'Deixa a Gira Girar': festival reúne arte, intervenções urbanas e música no ES

No sábado (24), a festa fica por conta de lives musicais de artistas como Budah, Marina Peralta, Obinrin, Fabriccio e  Gabriela Brown, que farão do evento uma ode às culturas afro-brasileira, cigana e indígena

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 11:46

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

22 abr 2021 às 11:46
Cantora capixaba Budah
A cantora Budah é uma das atrações do festival Crédito: Imagem/Fabrício Christi
Com a proposta de ser um movimento de celebração às múltiplas manifestações artísticas brasileiras na contemporaneidade, o Festival Deixa a Gira Girar reúne música, artes visuais e ocupação urbana da cidade em transmissões online. O auge acontece no sábado (24) com os shows de Budah, Marina Peralta, Obinrin, Fabriccio, Gabriela Brown, Chorou Bebel e Eloá Eler, que farão do evento uma ode às culturas afro-brasileira, cigana e indígena.
Idealizado pela produtora cultural Lara Toledo, o evento online vai fomentar a cena e contribuir para o intercâmbio cultural, artístico e musical diante do período pandêmico. O projeto é uma realização do selo Abre Caminhos com apoio da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Cultura do Espírito Santo e da Secretaria Especial da Cultura via Ministério do Turismo por meio do Governo Federal.
Dentro do projeto haverá ainda a Exposição Olope (que em yotubá siginifica movimento), que já vem acontecendo desde quarta-feira (21) com exposição no Instagram, projeção mapeada na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória (ES), das 19h às 22h, e intervenções de lambe-lambe em 12 pontos da Grande Vitória. Ela deve se estender até sexta-feira (23).
 A mostra apresenta, a partir das obras selecionadas, vínculos identitários e raízes ancestrais brasileiras. Abrindo espaço para aspectos e processos místicos e de cura ao ocupar as ruas de Vitória (ES) e ambientes virtuais com artistas visuais dos estados do Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba.  Confira as obras disponíveis no perfil do festival no Instagram.

MÚSICA

A parte musical do "Deixa a Gira Girar" une as atrações nacionais Marina Peralta e Obinrin, que transitam entre referências profundas da cultura popular - ritmos tradicionais brasileiros, como: maracatu, coco, baião, jongos e caboclinhos - e o resgate dessa mesma vertente, sempre fluindo esse traço em conjunto com a contemporaneidade.
Os músicos trazem essa marca: a revisitação de ritmos sagrados e ancestrais poeticamente permeados de questões emergentes e atuais, junto aos capixabas Budah, Fabriccio, Gabriela Brown, Chorou Bebel e Eloá Eler, em sete horas de música brasileira com sonoridades que vão do R&B e Pop ao Reggae. O evento será inteiramente online devido ao constante avanço do coronavírus.
Para a capixaba Brenda Rangel, de 24 anos, a rapper 'Budah', a expectativa é alta. "Espero e acredito que vai ser incrível, é o único momento que temos para fazer essa conexão com os fãs na pandemia e lembrar um pouco dos shows que não estamos fazendo, então a expectativa é muito boa para reviver um pouco essa sensação. Acredito que o entretenimento ajuda a aliviar até a nossa saúde mental. Eu sobrevivo da música e manter a minha agenda me ajuda a não desanimar, porque o nosso setor foi o mais prejudicado", disse.

SERVIÇO

Exposição Olope
  • Quando: 21, 22 e 23 de abril, das 18h às 22h;
  • Programação: com obras de Luara Monteiro (ES), Deia Guandaline (BA), Flora Fiorio (ES), Thamires Fortunato (PB), Jorge Mayko (ES), Consuelo Vea Coroca (RN), Ione Reis (ES), Xúlia Monteiro (ES), Musca (ES), Carangueja Cibernética (BA), chama.amanda (ES), Flor Carla (ES).
Festival Deixa a Gira Girar
  • Quando: 24 de abril;
  • Programação: Budah, Marina Peralta, Obinrin, Fabriccio, Gabriela Brown, Chorou Bebel e Eloá Eler

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