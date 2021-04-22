Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Colatina

13° Festival Nacional da Viola abre inscrições para músicos e composições inéditas

Interessados têm até o dia 7 de junho para o envio do vídeo de inscrição pela internet. Evento vai premiar violeiros e compositores em até R$ 3 mil

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 16:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2021 às 16:01
Violão
Evento vai premiar ainda o melhor violeiro com R$ 1 mil Crédito: Pixabay
Já estão abertas as inscrições para o 13º Festival Nacional de Viola (Fenaviola), que acontece entre os dias 24 e 26 de junho, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Os interessados devem inscrever suas composições, nas quais a viola caipira é o instrumento musical principal, até o dia 7 de junho no site da prefeitura.
Podem se inscrever compositores e intérpretes brasileiros com músicas inéditas. Cada concorrente poderá inscrever uma música, que poderá ser interpretada por ele ou por outro intérprete. São permitidas apresentações solo, dupla e de banda, que podem render troféu e prêmios de R$ 300 a R$ 3 mil, além de uma recompensa de R$ 1 mil para o melhor violeiro.
O evento chega a sua 13ª edição junto com as comemorações do centenário de Colatina. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as apresentações serão on-line e nos mesmos moldes que o formato presencial.
O Fenaviola será realizado em três etapas. Na pré-seleção, vão ser escolhidas 24 músicas entre os inscritos, que passam para as semifinais. Dessas, 12 vão ser apresentadas na final, no dia 26 de junho. Todos os finalistas recebem troféu e premiação. Os critérios de pontuação abrangem: letra, melodia, interpretação e melhor violeiro.
*Com informações da Prefeitura de Colatina

Veja Também

'Deixa a Gira Girar': festival reúne arte, intervenções urbanas e música no ES

Câmara aprova projeto que prorroga efeitos da Lei Aldir Blanc

Abertas inscrições para oficinas culturais com bolsas de até R$ 900

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados