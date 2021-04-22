13° Festival Nacional da Viola abre inscrições para músicos e composições inéditas

Evento vai premiar ainda o melhor violeiro com R$ 1 mil Crédito: Pixabay

Já estão abertas as inscrições para o 13º Festival Nacional de Viola (Fenaviola), que acontece entre os dias 24 e 26 de junho, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Os interessados devem inscrever suas composições, nas quais a viola caipira é o instrumento musical principal, até o dia 7 de junho no site da prefeitura

Podem se inscrever compositores e intérpretes brasileiros com músicas inéditas. Cada concorrente poderá inscrever uma música, que poderá ser interpretada por ele ou por outro intérprete. São permitidas apresentações solo, dupla e de banda, que podem render troféu e prêmios de R$ 300 a R$ 3 mil, além de uma recompensa de R$ 1 mil para o melhor violeiro.

O evento chega a sua 13ª edição junto com as comemorações do centenário de Colatina. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as apresentações serão on-line e nos mesmos moldes que o formato presencial.

O Fenaviola será realizado em três etapas. Na pré-seleção, vão ser escolhidas 24 músicas entre os inscritos, que passam para as semifinais. Dessas, 12 vão ser apresentadas na final, no dia 26 de junho. Todos os finalistas recebem troféu e premiação. Os critérios de pontuação abrangem: letra, melodia, interpretação e melhor violeiro.