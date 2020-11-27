Vitória divulga resultado parcial do chamamento público da Lei Aldir Blanc

Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Prefeitura Municipal de Vitória - Editoria: Política - GZ Crédito: Carlos Alberto Silva

A Prefeitura de Vitória divulgou nesta quinta-feira (26) o resultado parcial do Chamamento Público de apresentações e de formações artístico-culturais da Lei Aldir Blanc. Os inabilitados têm até segunda-feira (30) para apresentar recurso na Plataforma Prosas.

Entre apresentações e formações artístico-culturais, o edital contava com 228 vagas e recebeu 137 inscrições. A categoria 1 contempla apresentações (ao vivo ou gravadas) que envolvam no mínimo três pessoas e tenham pelo menos 40 minutos de duração. Cada projeto selecionado nesta categoria receberá R$ 5 mil.

A categoria 2 corresponde a formações, a partir de atividades de qualificação e/ou aperfeiçoamento de técnicas relacionadas à área cultural. Cada projeto selecionado receberá R$ 2.500. Todas as atividades devem ser realizadas até dia 31 de março de 2021.