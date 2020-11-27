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Cultura

Vitória divulga resultado parcial do chamamento público da Lei Aldir Blanc

Edital edital contava com 228 vagas e recebeu 137 inscrições

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 14:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 14:43
Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Prefeitura Municipal de Vitória - Editoria: Política - GZ
Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Prefeitura Municipal de Vitória - Editoria: Política - GZ Crédito: Carlos Alberto Silva
A Prefeitura de Vitória divulgou nesta quinta-feira (26) o resultado parcial do Chamamento Público de apresentações e de formações artístico-culturais da Lei Aldir Blanc. Os inabilitados têm até segunda-feira (30) para apresentar recurso na Plataforma Prosas. 
> Confira a lista de contemplados no resultado parcial aqui
Dúvidas sobre o recurso podem ser tiradas com o Fundo Municipal de Cultura (FunCultura) por meio do e-mail [email protected] (utilize "CHAMAMENTO ALDIR BLANC  RESULTADO PARCIAL" no campo assunto) ou ainda pelo WhatsApp (clique aqui).
Entre apresentações e formações artístico-culturais, o edital contava com 228 vagas e recebeu 137 inscrições. A categoria 1 contempla apresentações (ao vivo ou gravadas) que envolvam no mínimo três pessoas e tenham pelo menos 40 minutos de duração. Cada projeto selecionado nesta categoria receberá R$ 5 mil.
A categoria 2 corresponde a formações, a partir de atividades de qualificação e/ou aperfeiçoamento de técnicas relacionadas à área cultural. Cada projeto selecionado receberá R$ 2.500. Todas as atividades devem ser realizadas até dia 31 de março de 2021.
O edital atende ao inciso III da Lei Federal nº 14.017, que ficou conhecida como Lei Aldir Blanc, aprovada pelo Congresso Nacional, em que os recursos federais da Cultura foram repassados para estados e municípios.

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