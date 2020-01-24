Vitória decide espaço de ambulantes e abre edital para atuação no carnaval

A Prefeitura de Vitória (PMV) publicou edital no Diário Oficial do município desta sexta-feira (24) abrindo inscrições para quem quer ser vendedor ambulante durante o carnaval de rua na Capital. Os interessados devem preencher formulário na internet entre o dia 3 e 7 de fevereiro e será submetido a processo de análise.
De acordo com mapa divulgado pelo órgão (veja no fim da matéria), serão selecionados 40 ambulantes que poderão se instalar na Avenida Beira-Mar, no Centro, nos dias de folia. Só poderá vender produtos no espaço o profissional que estiver com documentação emitida pela PMV.
Depois do processo de seleção, as autorizações também ficarão disponíveis no mesmo site em que o formulário pedindo a instalação foi feito. Essa documentação estará disponível a partir do dia 12 de fevereiro.
MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DAS BARRACAS DE COMIDA DURANTE O CARNAVAL
As barracas estarão distribuídas ao longo da Avenida Beira-Mar e na rua Pietrângelo de Biase, no Centro da Capital