'Verdinha', de Ludmilla, deixa de ser censurada na internet

A cantora Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla

Com os versos "Eu fiz um pé lá no meu quintal/Tô vendendo a grama da verdinha a um real", a música "Verdinha", de Ludmilla, foi censurada na internet essa semana. Lançada no fim de novembro, e já com mais de 16 milhões de visualizações, o vídeo ficou restrito para maiores no YouTube, e o áudio foi modificado em algumas plataformas de streaming. Mas tudo já está resolvido, segundo a cantora.

"Gente, 'Verdinha' está de volta! Conseguimos! Muito obrigado a todos que nos apoiaram, que nos mandaram mensagens", afirmou Ludmilla em um vídeo no Instagram.

Na madrugada desta quarta-feira (18), ela havia se pronunciado sobre a censura. "Acabei de receber a horrível notícia de que classificaram a idade para assistir 'Verdinha'. Estou chocada! O que tem no clipe que ninguém nunca viu aqui no Brasil?", afirmou a cantora.

No vídeo, Ludmilla e suas dançarinas aparecem fumando no meio de uma plantação de alface.