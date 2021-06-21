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Machismo

Vera Fischer revela que sofreu abuso psicológico no início da carreira

A atriz contou sobre o turbulento início de profissão durante um bate-papo com Serginho Groismann, no programa Altas Horas (19),
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jun 2021 às 15:34

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 15:34

Vera Fishcer em ''Espelho Mágico'' (1977), a sua primeira novela
Vera Fischer em ''Espelho Mágico'' (1977), a sua primeira novela Crédito: Twitter/@VeraFischer
Vera Fischer revelou que sofreu abuso psicológico no início da carreira. Em entrevista ao programa Altas Horas, ela falou sobre as dificuldades que enfrentou na transição da carreira de modelo para atriz. Em 1969, quando Vera tinha 17 anos, recebeu o título de Miss Brasil. Segundo ela, nessa época, os abusos se intensificaram. "Não foi nada tão traumático fisicamente, foi mais o meu psicológico", explicou.
"Gente dizendo: 'ela é uma loira burra gostosa, então a gente pode tudo', 'ela usa minissaia, usa shortinho, a gente pode atacar'", contou ao apresentador Serginho Groisman. "Isso dá o direito de a pessoa vir implicar comigo e querer passar a mão em mim? Não dá. Você pode se vestir como quiser, ter a idade que tiver, dizer o que quiser. É a sua vida. Isso mexeu comigo, com a minha mente, com o meu psicológico", afirmou.
A atriz atribuiu o que sofreu ao machismo do início dos anos 1970. "Eu era muito tímida e não era moda falar ou reclamar sobre isso naquela época", explicou. O apoio que tinha em casa a ajudou a enfrentar os obstáculos da carreira. "Graças a Deus, minha família sempre foi muito forte, muito severa e muito humana. Então, isso me deu um norte, fez com que eu me tornasse uma pessoa, aos poucos, mais compreensiva e também muito corajosa e muito forte", finalizou.

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