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Música

Venda do Rock in Rio Card para edição de 2022 começa às 19h desta terça, 21

Cartão equivale a um ingresso antecipado para o festival. Dua Lipa, Justin Bieber, Demi Lovato, Post Malone e Iron Maiden estão entre as atrações já confirmadas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 set 2021 às 11:02

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 11:02

Imagem mostra edição do Rock in Rio
Imagem mostra edição do Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram @rockinrio
A venda do Rock in Rio Card, que equivale a um ingresso antecipado e garante a entrada ao evento antes mesmo da confirmação de todas as bandas e atrações, será iniciada às 19 horas, desta terça-feira, 21, no site do festival, que acontecerá na capital fluminense em 2022.
O fã que adquirir o produto pode definir em qual data pretende usá-lo antes que a venda oficial de ingressos seja aberta ao público em geral, em abril do ano que vem. A escolha de data poderá ser feita de 23 de novembro de 2021 a 1º de abril de 2022.
Para a edição de 2022, o valor da entrada será R$ 545,00 (inteira) e R$ 272,50 (meia-entrada). O pagamento pode ser feito por cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes.
Na última edição, a venda foi encerrada em menos de duas horas, quando os 198 mil ingressos disponíveis se esgotaram.
O festival acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. A organização já confirmou nomes para o line up do Palco Mundo, como Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira, que se apresentam no dia 2; Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok, no dia 3; Justin Bieber, Demi Lovato e Iza, no dia 4; e Dua Lipa e Ivete Sangalo fechando o festival no dia 11.
Já no Palco Sunset, as atrações confirmadas são Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat que fazem shows no dia 8 de setembro.

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