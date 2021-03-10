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Cultura

Vale Música abre inscrições on-line para novos alunos

São oferecidas 120 vagas para crianças, adolescentes e jovens interessados em participar do projeto nos municípios de Vitória e Serra

Publicado em 10 de Março de 2021 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2021 às 15:00
Vale Música Jazz Band
A Vale Música Jazz Band faz parte do projeto sociocultural Crédito: Instituto Galvão/Divulgação
O Vale Música está com inscrições abertas para novos beneficiários. O projeto sociocultural mantido pelo Instituto Cultural Vale, no Espírito Santo, oferece 120 vagas para crianças, adolescentes e jovens, de 7 a 22 anos, que tenham interesse em estudar música nos polos de ensino dos municípios de Serra e Vitória.
Os candidatos selecionados poderão integrar os grupos artísticos que fazem parte do projeto: Coral Infantil Vale Música, Coral Jovem Vale Música, Banda Sinfônica Vale Música, Vale Música Jazz Band, Orquestra Jovem Vale Música e Camerata Jovem Vale Música. As aulas terão início a partir do dia 20 de abril, com todas as atividades sendo desenvolvidas de forma remota, em consonância com os protocolos de prevenção à Covid-19.
Vale lembrar que as vagas são voltadas para alunos da rede pública de ensino ou com bolsa integral em escolas particulares da Grande Vitória e universitários.
Os interessados devem realizar a leitura do edital e preencher todas as informações solicitadas por meio do site da Estação Conhecimento de Serra (www.estacaoconhecimentoserra.org), instituição executora do projeto no Espírito Santo. As inscrições vão de 11 a 28 de março.
Para ingressar nos grupos da Estação Conhecimento de Serra, com sede no bairro Cidade Continental, na Serra, é necessário que os adolescentes e jovens tenham experiência musical. Já para integrar o núcleo do Parque Botânico Vale, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, a criança não precisa ter iniciação musical ou prática em canto coral.

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A coordenadora do Projeto Vale Música Serra, Júlia Sodré, observa que a programação pedagógica será cumprida com a utilização de diferentes recursos tecnológicos.
"Teremos aulas individuais on-line com professores do Vale Música Serra, via plataforma Zoom, Skype e WhatsApp, além de videoaulas gravadas e atividades publicadas na plataforma Google Sala de Aula. Também estão previstas aulas coletivas on-line", adianta.
*Com informações da Vale

SERVIÇO

  • Inscrições para o Projeto Vale Música
  • Período: de 11 a 28 de março
  • Número de vagas: 120
  • Pré-requisitos: crianças, adolescentes e jovens de 7 a 22 anos que sejam alunos da rede pública de ensino ou com bolsa integral em escolas particulares (ensino fundamental, médio e superior) da Grande Vitória.
  • Onde se inscrever: www.estacaoconhecimentoserra.org

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