Ubisoft anuncia data de lançamento de 'Far Cry 6' e abre beta de 'Hyper Scape'; veja novidades

Imagem de divulgação do jogo Far Cry 6, da Ubisoft Crédito: Divulgação

A Ubisoft Forward, conferência digital da Ubisoft para apresentar suas novidades, que aconteceu neste domingo (12), revelou a data de lançamento do novo jogo "Far Cry 6".

O game está previsto para chegar no dia 18 de fevereiro de 2021, e terá o ator Giancarlo Esposito (de "Breaking Bad") como o rosto do grande vilão da trama. Além disso, ele será ambientado em Yara, um "paraíso tropical congelado no tempo". O jogador será Dani Rojas, e seu objetivo é libertar a nação de Yara.

Outra curiosidade de "Far Cry 6" é que a trilha sonora ficou a cargo do compositor brasileiro Pedro Bromfman (Narcos). O game chega 100% em português do Brasil para Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia e PC (via Epic Game Store, Ubisoft Store e o serviço de assinatura UPLAY+).

Outra novidade anunciada no evento foi a abertura do beta de "Hyper Scape" para PC, jogo de tiro em primeira pessoa gratuito em estilo battle royale que ainda não tem data de lançamento, mas será gratuito. Dois novos trailers foram divulgados: um da jogabilidade e outro cinematográfico.

"Hyper Scape" se passa em 2054, onde até 100 jogadores pousam na cidade virtual de Neo-Arcadia para participar de batalhas dinâmicas e cheias de ação em busca de consagração. O beta aberto também apresenta duas experiências por tempo limitado, Hack Runner Squad e Turbo Mode Squad, além do hack (habilidade) Shockwave e da arma Harpy, que se somam às nove armas e aos nove hacks presentes no período de testes técnicos do jogo.

Ainda durante o evento, foi anunciado que Bralwhalla será lançado para dispositivos móveis em 6 de agosto. O jogo free-to-play de luta em formato plataforma poderá ser baixado na App Store para iPhone e na Google Play para dispositivos Android. Já é possível se registrar previamente no jogo.