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Games

Campeonato de 'CS:GO' premiará vencedor com um ano de cerveja grátis

Disputa organizada pela marca de cervejas San Miguel começa nesta segunda (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 14:39

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 14:39

Cena do jogo Counter Strike: Global Offensive
Cena do jogo Counter Strike: Global Offensive Crédito: Divulgação
O torneio San Miguel Rivals, do jogo "Counter-Strike: Global Offensive", anunciou que premiará seu campeão com um ano de cerveja grátis.
Organizado pela marca de cervejas San Miguel, o torneio reunirá 128 participantes em quatro divisões e acontecerá no formato inédito de "melhor de um jogo" (md1) a partir desta segunda-feira (13).

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Cada uma das quatro divisões terá um vencedor, que ganhará um vale de 50 euros (cerca de R$ 300), duas caixas de cerveja com 24 unidades e produtos da equipe profissional Team Heretics.
Os quatro melhores jogadores de cada divisão ainda disputarão os "playoffs", em partidas "melhor de três", e o grande campeão será premiado com uma caixa da cerveja Yakima Valley, com 24 unidades, por mês ao longo de um ano. Além disso, ele terá direito a uma aula de "CS:GO" com os pro players da Team Heretics.

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