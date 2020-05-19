Tiago Iorc deixa de gerenciar carreira de Anavitória após discordâncias

A dupla Anavitória e o cantor Tiago Iorc no Grammy Latino 2017 Crédito: Instagram/@oanavitoria

Após discordâncias profissionais, a parceria entre o cantor Tiago Iorc e o duo Anavitória se encerrou. A informação foi confirmada pela assessoria do empresário Felipe Simas, agente artístico da dupla, que afirma que a separação entre elas e Iorc aconteceu em 2019.

"Essa parceria se encerrou em 2019, de forma consensual, considerando discordâncias profissionais entre as partes", diz uma nota oficial.

A gerência de carreira de Anavitória sempre coube a Felipe Simas, responsável por lançar o trabalho do duo no mercado. No início da carreira delas, Simas convidou Tiago Iorc, a quem ele também representa artisticamente, para fazer a produção musical dos discos delas.