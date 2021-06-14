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Thalia comemora volta de 'Maria do Bairro' e 'Marimar', no Globoplay

Novelas de cantora mexicana, que eram exibidas no SBT, estarão disponíveis no serviço de streaming brasileiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jun 2021 às 16:16

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 16:16

A cantora Thalia
A cantora Thalia Crédito: Divulgação/Sony Music
Das novelas mexicanas que foram apresentadas no SBT nos anos 1990, Maria do Bairro, Maria Mercedes e Marimar foram as de maior sucesso, sem dúvida. As três contavam a história de uma menina pobre e sem instrução, que é humilhada por pessoas da elite, mas acaba se apaixonando por um rapaz de família rica. Neste domingo, 13, a protagonista das obras, Thalia, comemorou a volta dos dramas no Brasil. Todas as novelas da cantora estarão disponíveis no Globoplay.
A mexicana usou as redes sociais para celebrar o retorno para os telespectadores brasileiros. "Que emoção enorme que me dá isso! De volta ao meu amado Brasil com as minhas Marias", escreveu a artista no Twitter ao repostar a informação que foi dada por uma conta de fã clube dela.
Os internautas foram surpreendidos com a resposta do perfil oficial do Globoplay na rede social: "Ai, mi corazón! Bienvenida", diz a publicação, com emojis de coração.
Os fãs não perderam tempo e logo comentaram: "sempre desconfiei que a Globo amava esse lado do SBT (risos). Bom para os fãs de Thalia", escreveu um seguidor. "Muito obrigada por existir e por fazer minha infância e adolescência muito felizes. Continuo seguindo seu trabalho e o Brasil te ama, rainha", comentou outra fã de Thalia.

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