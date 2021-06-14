Eduardo Moscovis é escalado para 2ª temporada de 'El Presidente'

Atores do elenco principal da 2ª temporada de 'El Presidente', da Amazon Prime, intitulada 'O Jogo da Corrupção' Crédito: Divulgação/Amazon Prime

O Amazon Prime Video anunciou, nesta segunda-feira (14), o elenco da nova temporada da série "El Presidente" (2020). Nomes como Maria Fernanda Cândido, 47, e Eduardo Moscovis, 53, farão parte dos papéis principais da segunda parte da dramédia, intitulada "Jogo da Corrupção".

A continuação está em produção no Uruguai e tem direção criativa de Armando Bó, roteirista argentino que venceu o Oscar de melhor roteiro original em 2015, por "Birdman" (2014). O português Albano Jerónimo lidera a série, que também conta com a britânica Anna Brewster.

Ainda no elenco internacional, estão o ator argentino Fabio Aste e o frânces Philippe Jacq. Além de Cândido e Moscovis, brasileiros como Carol Abras, Nelson Freitas, Polliana Aleixo, Isadora Ferrite, Leonardo Cidade, Leandro Firmino, Demétrio Nascimento Alves também estarão no elenco.

"Jogo da Corrupção" contará com oito episódios de uma hora cada um, e irá trazer a história de "El Presidente" para o universo do Brasil e Europa, mostrando a transformação da FIFA (Federação Internacional de Futebol) em uma potência comercial e política.

"Estamos empolgados para trabalhar novamente com Armando Bó, Gaumont, Kapow e Fabula e trazer a história de El Presidente para o Brasil e além. Este elenco extremamente talentoso e multinacional vai dar um novo sabor a esta temporada e vai encantar o público do mundo todo", disse Malu Miranda, Head de Conteúdo Brasileiro Original para o Amazon Studios.

"Mal podemos esperar para compartilhar com o público o que trabalhamos, destacando a narração de histórias latino-americanas e sua cultura para todo o mundo", disse Gunther Kaempfe, Produtor Executivo da Fabula.

"É emocionante assistir este talentoso elenco internacional se unir para dar vida a esta série. Em tempos tão extraordinários, em que os desafios da Covid podem parecer intransponíveis, estamos gratos por mais uma vez trabalhar lado a lado com Armando, ter nossa empresa de serviços locais Salado e o total apoio do governo uruguaio ", disse Nicolas Atlan, Presidente da Gaumont US.