Taylor Swift lança nova música: 'Mr. Perfectly Fine'

Taylor Swift recria capa de 'Fearless', seu segundo álbum estúdio Crédito: Instagram/ @taylorswift

Taylor Swift surpreendeu os fãs e lançou, nesta quarta-feira, 7, a música Mr. Perfectly Fine. A faixa faz parte do álbum Fearless, que foi regravado pela cantora e será lançado nesta sexta-feira, 9.

O álbum foi lançado em novembro de 2008 e irá receber uma nova versão com as mesmas canções do disco original. Além disso, Fearless terá músicas inéditas que foram descartadas na época, intituladas como From The Vault, ou seja, "tiradas do baú".

Mr. Perfectly Fine é uma das seis faixas bônus que, agora, os fãs têm a oportunidade de conhecer. Em março, Taylor lançou outra música inédita: You All Over Me, com a parceria de Maren Morris.

A cantora divulgou a lista de todas as 27 músicas de seu novo trabalho nas redes sociais, neste sábado, 3. "Estou contando os minutos até que possamos todos saltar para este admirável mundo juntos, cheio de nostalgia e novidades", disse ela.

Taylor Swift irá regravar os seis primeiros álbuns de sua carreira, após perder os direitos do seu catálogo musical. Os discos da cantora norte-americana pertenciam à gravadora Big Machine, fundada por Scott Borchetta. Em 2019, o empresário Scooter Braun comprou a gravadora e, no ano seguinte, vendeu os direitos das músicas para um grupo privado.