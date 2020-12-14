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Entenda por que o Corinthians comemorou a vitória no clássico com Taylor Swift

Cantora e compositora norte-americana lançou o álbum "Evermore" e o Timão está invicto sempre que a cantora americana lança um novo álbum...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 22:20

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 22:20

Crédito: Timão fez brincadeira após vitória no clássico (Reprodução/ Twitter Corinthians
O Corinthians não era o favorito, mas acabou vencendo o rival São Paulo por 1 a 0 e ampliou para treze o número de jogos disputados contra o rival na Neo Química Arena sem derrota.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO 2020
Após a vitória no clássico, a torcida do Timão foi nas redes sociais de Taylor Swift e apontou a cantora como uma das responsáveis pelo resultado positivo contra o Tricolor.Isso porque, segundo levantamento do perfil Timão Dados, o Corinthians nunca perdeu antes e depois de um lançamento de álbum dela. Na última sexta-feira (11), a norte-americana lançou o álbum "Evermore". Antes do lançamento, o Timão havia empatado contra o Fortaleza, e agora superou o São Paulo.
Se aproveitando desta estatística estranha, o Corinthians postou, em suas redes sociais, uma brincadeira utilizando parte da letra de uma música dela.

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