Entenda por que o Corinthians comemorou a vitória no clássico com Taylor Swift

O Corinthians não era o favorito, mas acabou vencendo o rival São Paulo por 1 a 0 e ampliou para treze o número de jogos disputados contra o rival na Neo Química Arena sem derrota.

Após a vitória no clássico, a torcida do Timão foi nas redes sociais de Taylor Swift e apontou a cantora como uma das responsáveis pelo resultado positivo contra o Tricolor.Isso porque, segundo levantamento do perfil Timão Dados, o Corinthians nunca perdeu antes e depois de um lançamento de álbum dela. Na última sexta-feira (11), a norte-americana lançou o álbum "Evermore". Antes do lançamento, o Timão havia empatado contra o Fortaleza, e agora superou o São Paulo.