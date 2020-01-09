Suspeito de ataque a Porta dos Fundos está na lista da Interpol

O empresário Eduardo Fauzi Richard Cerquise, 41, está agora na lista dos mais procurados da Interpol. Apontado como um dos autores do ataque à sede do Porta dos Fundos, ele foi incluído na Difusão Vermelha da Interpol, a polícia internacional. Trata-se do alerta máximo da entidade.

O empresário Eduardo Falzi Richard Cerquise, 41, suspeito de ser um dos autores dos ataques ao Porta dos Fundos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Fauzi está na Rússia desde o fim do ano, após decolar num voo da Air France no dia 29 de dezembro.Viajou para o país de Vladimir Putin, onde já morou no passado e tem um filho residente, um dia antes de ser alvo de um mandado de prisão.

Considerado foragido, ele disse ao Projeto Colabora que pretende pedir asilo ao Kremlin. Brasil e Rússia têm acordo de extradição que contempla o caso do empresário, que tem um pedido de prisão pendente. A Justiça brasileira ainda não confirmou se levará o pedido em diante.