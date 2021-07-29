Stagione Invernale de Santa Teresa: veja programação da última semana

A Rua do Lazer, principal do turismo de Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo, contou com menos turistas neste ano, diz secretário de Cultura Crédito: Prefeitura de Santa Teresa/Reprodução

O Stagione Invernale está em seus últimos dias. A programação de inverno de Santa Teresa, que neste ano acontece de forma virtual por conta da Covid-19, encerra neste sábado (31) com uma viagem pela cultura italiana. Assim, a prefeitura traz entrevistas com personalidades locais trazendo detalhes da história da cidade.

Nesta sexta e sábado, serão disponibilizadas as entrevistas com o biólogo Piero Ruschi, filho caçula do ambientalista capixaba Augusto Ruschi, Patrono da Ecologia no Brasil e fundador do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão (MBML), e com Dona Luzia Elena Thomazi Trajani. Os vídeos estarão disponíveis a partir das 20h de cada dia, respectivamente, no YouTube da Prefeitura de Santa Teresa.

"As entrevistas têm cunho cultural de resgatar a história do município e suas origens. Piero e Dona Luzia vão falar sobre quem foi Augusto Ruschi, como foi a criação do Piero e tudo sobre a tradição da família italiana", destaca o subsecretário de Cultura, Ronald Rodrigues.

BALANÇO

"Nesse ano, a gente criou essas estações de data fixa para fazermos festas para o nosso calendário de eventos. A gente tinha feito algo parecido na Páscoa deste ano, que foi em abril inteiro, e também estamos fazendo ações nas comunidades nos intervalos de uma data comemorativa para outra, para não deixar as pessoas esquecerem que estamos trabalhando a cultura e o turismo", explica o secretário de Cultura de Santa Teresa, Rodrigo Brito.

Sobre o evento, o secretário corrobora que só tem o que comemorar: “O fato de não podermos fazer nada presencial nos levou a esse mundo digital das lives, que não vai acabar. E as entrevistas com os moradores antigos da cidade geraram engajamento forte nas redes sociais pelo resgate histórico do conteúdo”.

"O evento ficou com a alma italiana. Algo que em um dia só, de carreata, por exemplo, a gente não ia conseguir atingir " Rodrigo Brito - Secretário de Cultura de Santa Teresa

Rodrigo conclui que “o projeto foi muito legal” e ajudou a reduzir o número de turistas na cidade, neste momento de pandemia. O titular da pasta destaca que a cidade vem recebendo de 10 a 15 mil turistas por fim de semana, número que no passado já chegou a ser de 40 mil.

"A gente conseguiu manter um bom fluxo de turismo na cidade, mas sem aquele 'boom' que, neste momento, pode ser um risco. A gente manteve a visitação, atraiu novos turistas e a rede hoteleira, restaurantes e bares está comemorando. Ficou um turismo confortável para todos”, pondera.

De acordo com o secretário, tanto moradores quanto turistas se divertiram com a programação e oferta gastronômica que a cidade tem oferecido.

"A gente percebeu muito turista capixaba, de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia... Pessoas de várias regiões visitando e elogiando o serviço de Santa Teresa. Então a repercussão como um todo, do evento, foi positiva. Agora vamos preparar a primavera com algo parecido e a ideia é fazer isso em todas as estações do ano para não parar nunca. Desde programação cultural até decoração na cidade, o que visitar, incentivar o trade turístico a entrar nessa onda também. É algo que vamos construindo aos poucos", finaliza.

PROGRAMAÇÃO

30/07 - Entrevista com Piero Ruschi, às 20h - Youtube da Prefeitura de Santa Teresa



31/07 - Entrevista com Dona Luzia Elena Thomazi Trajani, às 20h - Youtube da Prefeitura de Santa Teresa



SERVIÇO