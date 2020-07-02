SP vai receber mais de R$ 560 milhões para Cultura via Lei Aldir Blanc

O estado de São Paulo receberá R$ 566,2 milhões para distribuir entre trabalhadores informais, espaços artísticos e cooperativas culturais paulistas com a lei recém-sancionada Aldir Blanc. Os profissionais vão receber a renda emergencial de R$ 600, paga em três parcelas mensais.
A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo promete aplicar o valor recebido em 645 municípios paulistas e disponibilizar, em seu site, duas opções de cadastro aos interessados em receber o auxílio: um para instituições culturais e outro para profissionais da cultura.
Nesta terça-feira (30), mais de 300 gestores se reuniram para debater a medida e suas próximas etapas de aplicação.
"Temos buscado a evolução do setor e de seu potencial e contribuição para o desenvolvimento; valorizar as instituições; melhorar a gestão, ampliando resultados e aumentar a eficiência e a eficácia no uso de recursos", disse o secretário estadual de cultura, Sérgio Sá Leitão.
A medida, sancionada por Bolsonaro, destina R$ 3 bilhões para o setor cultural do País, um dos principais afetados pela pandemia do novo coronavírus.
A lei sancionada prevê também que os espaços culturais organizem futuramente atividades gratuitas para compensar os recursos recebidos.