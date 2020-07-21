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Televisão

Série sobre Chucky ganha primeiro teaser e sugere volta do boneco assassino

Programa chega aos canais norte-americanos em 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 11:24

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 11:24

Chucky, o brinquedo assassino
Chucky, o brinquedo assassino Crédito: Divulgação
O primeiro teaser da nova série de TV sobre o boneco Chucky foi lançado na última semana, sugerindo o retorno do brinquedo assassino. As imagens, compartilhadas pelo criador do filme original, Don Mancini, em seu Instagram, mostram a silhueta de Chucky no corredor de um supermercado.
"Um mal muito maior para ser visto em apenas uma rede", diz a legenda do teaser, que indica que a série chega aos canais norte-americanos USA Network e Syfy em 2021.
Ver essa foto no Instagram

AN EVIL TOO GREAT TO PLAY ON JUST ONE NETWORK! #Chucky #2021

Uma publicação compartilhada por Don Mancini (@realdonmancini) em

A nova versão da trama reinventa o psicopata de plástico Chucky para a era da Internet, transformando-o em um dispositivo de ajuda em casa, "uma Alexa malvada de jeans", segundo informações divulgadas.
"Depois que um boneco Chucky vintage aparece em uma venda de quintal suburbana, uma cidade americana idílica é lançada no caos, enquanto uma série de assassinatos horríveis começa a expor as hipocrisias e segredos da cidade", diz a sinopse do programa.
"Enquanto isso, a chegada de inimigos -e aliados- do passado de Chucky ameaça expor a verdade por trás dos assassinatos, bem como as origens não contadas do boneco demoníaco, como uma criança aparentemente comum que de alguma forma se tornou esse monstro notório".

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Nos últimos dias, o boneco Chucky também foi objeto de pegadinha entre os brasileiros. O apresentador Marcos Mion enviou um embrulho surpresa, contendo um boneco Chucky, ao amigo Caio Castro, que revelou ter um "trauma de infância" com o brinquedo.
A surpresa foi gravada pela namorada do ator, Grazi Massafera, que gargalhou com a situação. "Tira isso daí, por favor? É sério, juro por Deus", disse Caio à namorada, enquanto se escondia atrás de uma porta.

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