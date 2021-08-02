Série de 'O Senhor dos Anéis' ganha data de estreia na Amazon Prime

Primeira imagem da série sobre 'O Senhor dos Anéis' Crédito: Divulgação/Amazon

A Amazon divulgou nesta segunda-feira (2) a primeira imagem da série de "O Senhor dos Anéis" que está sendo produzida para a Amazon Prime Video. Nela, é possível ver uma figura com capa branca observando de longe um dos cenários da trama.

A empresa também anunciou a data de estreia da produção, que ainda vai demorar mais de 1 ano para chegar às telas. Será no dia 2 de setembro de 2022.

As novidades foram reveladas por ocasião do encerramento das gravações da primeira temporada, que estavam ocorrendo na Nova Zelândia. De acordo com o material de divulgação, a série "traz às telas pela primeira vez a lendária história da Segunda Era da Terra-média de J.R.R. Tolkien".

"Começando em uma época de relativa paz, milhares de anos antes dos eventos dos livros 'O Hobbit' e 'O Senhor dos Anéis' de Tolkien, a série segue um elenco de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-Média", diz o texto.

A série é liderada pelos produtores executivos J.D. Payne & Patrick McKay e digirida por Charlotte Brändström. No elenco principal estão Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin , Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.

"Como Bilbo diz: 'Agora acho que estou pronto para partir para outra jornada'. Viver e respirar na Terra-Média todos esses meses tem sido a aventura de uma vida. Mal podemos esperar que os fãs tenham a chance de fazer isso também", disseram Payne e McKay.

Obra literária de renome mundial, "O Senhor dos Anéis" foi eleito o livro favorito dos clientes da Amazon no milênio em 1999 e o romance mais amado da Grã-Bretanha de todos os tempos pela BBC's The Big Read em 2003. Os livros de "O Senhor dos Anéis" foram traduzidos para cerca de 40 idiomas e venderam mais de 150 milhões de cópias.