Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Série de 'O Senhor dos Anéis' ganha data de estreia na Amazon Prime

Primeira imagem da produção foi divulgada nesta segunda-feira (2)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 ago 2021 às 19:17

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 19:17

Primeira imagem da série sobre 'O Senhor dos Anéis'
Primeira imagem da série sobre 'O Senhor dos Anéis' Crédito: Divulgação/Amazon
A Amazon divulgou nesta segunda-feira (2) a primeira imagem da série de "O Senhor dos Anéis" que está sendo produzida para a Amazon Prime Video. Nela, é possível ver uma figura com capa branca observando de longe um dos cenários da trama.
A empresa também anunciou a data de estreia da produção, que ainda vai demorar mais de 1 ano para chegar às telas. Será no dia 2 de setembro de 2022.
As novidades foram reveladas por ocasião do encerramento das gravações da primeira temporada, que estavam ocorrendo na Nova Zelândia. De acordo com o material de divulgação, a série "traz às telas pela primeira vez a lendária história da Segunda Era da Terra-média de J.R.R. Tolkien".
"Começando em uma época de relativa paz, milhares de anos antes dos eventos dos livros 'O Hobbit' e 'O Senhor dos Anéis' de Tolkien, a série segue um elenco de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-Média", diz o texto.
A série é liderada pelos produtores executivos J.D. Payne & Patrick McKay e digirida por Charlotte Brändström. No elenco principal estão Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin , Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.
"Como Bilbo diz: 'Agora acho que estou pronto para partir para outra jornada'. Viver e respirar na Terra-Média todos esses meses tem sido a aventura de uma vida. Mal podemos esperar que os fãs tenham a chance de fazer isso também", disseram Payne e McKay.
Obra literária de renome mundial, "O Senhor dos Anéis" foi eleito o livro favorito dos clientes da Amazon no milênio em 1999 e o romance mais amado da Grã-Bretanha de todos os tempos pela BBC's The Big Read em 2003. Os livros de "O Senhor dos Anéis" foram traduzidos para cerca de 40 idiomas e venderam mais de 150 milhões de cópias.
"Não consigo expressar como todos nós estamos animados para levar nosso público global em uma jornada nova e épica pela Terra-Média", disse Jennifer Salke, Head do Amazon Studios. "Nossos talentosos produtores, elenco, e equipes criativa e de produção trabalharam incansavelmente na Nova Zelândia para dar vida a essa visão inédita e inspiradora."

Veja Também

"A Guerra do Amanhã": filme de ação da Amazon é grandioso

Gilberto Gil e família vão ganhar série documental na Amazon

Fundador da Amazon participa de 1ª viagem espacial civil e sem piloto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Amazon Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suzuki GSX-8S linha 2026 estreia novas cores e ganha força nas média-alta cilindrada
Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal
Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados