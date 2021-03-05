Seriado "Mulher" terá reexibição especial no canal Viva

Cenas da serie Mulher com Eva Wilma e Patrícia Pillar Crédito: TV Globo

O canal Viva anunciou nesta quinta-feira (4) que irá exibir, em homenagem ao mês das mulheres, a série "Mulher" (Globo, 1998) que protagoniza Eva Wilma, 87, e Patrícia Pillar, 57. Os episódios irão ao ar a partir deste sábado (6) e continuarão a ser exibidos ao longo do mês de março.

Com autoria de Álvaro Ramos, Euclydes Marinho e Doc Comparato, e direção de Daniel Filho, José Alvarenga Júnior, Mário Márcio Bandarra, José Carlos Pieri e Cininha de Paula, a série conta a história de suas médicas, Marta Corrêa Lopes (Eva Wilma) e Cristina Brandão (Patrícia Pillar), que tem o cotidiano movido pelo trabalho.

As duas se conhecem em uma situação inusitada, quando em um voo para o Rio de Janeiro elas precisam improvisar um parto de emergência de uma jovem que estava grávida de oito meses e passou mal na viagem. Impressionada pela performance de Cristina, Marta a chama para trabalhar em sua clínica.

A partir de então, as médicas passam a compartilhar dramas pessoais e dificuldades de seus pacientes. Ao longo dos episódios temas como gravidez na adolescência, aborto, eutanásia, síndrome de Down, frigidez, violência contra a mulher e câncer de mama também são debatidos.

O Viva irá exibir quatro episódios marcantes da trama: "Princípio de Tudo", "Desejos Incontroláveis", "Casa de Ferreiro" e "Decisão Final". A série vai ao ar aos sábados a partir das 20h30, e será reexibida nas madrugadas de sábado para domingo, a partir das 2h45, nos domingos, às 12h15 e nos sábados seguintes, às 16h.

O seriado foi exibido originalmente entre os anos de 1998 e 1999 na Globo. Com duas temporadas os telespectadores acompanharam as duas médicas nos 60 episódios. A série marcou a história da TV brasileira pois foi pioneira em seguir a linha de produção de programas feitos em película, com câmeras de cinema e um processo de filmagem diferente do normalmente utilizado em TV.