Sepultamento do dramaturgo capixaba José Luiz Gobbi será neste sábado

José Luiz Gobbi morreu após enfisema pulmonar Crédito: Arquivo

Segundo a família, o corpo deve chegar ao cemitério por volta das 15h desta sexta-feira (14). Mas, em razão da chegada de um sobrinho que virá da Alemanha para acompanhar a cerimônia, o enterro só acontecerá no sábado (15).

O velório de José Luiz Gobbi será realizado entre 15h e 18h desta sexta-feira (14), no cemitério Jardim da Paz.

Para a irmã, Penha Gobbi Fraga, primeira a divulgar o quadro de saúde de José Luiz nas redes sociais, pedindo orações para o irmão, os sentimentos que ficam agora são de gratidão e saudade. "Foi tudo muito rápido, um grande impacto. Fomos pegos pela ausência, pela retirada abrupta. A gente fica triste. Veio uma mistura de sentimentos e revolta imediata. Mas hoje agradeci muito a Deus por ter nos presenteado com a presença dele, uma pessoa maravilhosa", afirmou.

"Ele, como um todo, é uma grande lembrança. A presença dele, que era muito constante e alegre, muito para cima, ficará guardada na memória. Ele estava sempre presente, em qualquer situação, dando apoio" Penha Gobbi Fraga - Irmã de José Luiz Gobbi

A morte de Gobbi também foi lembrada por personalidades do Espírito Santo nas redes sociais. O governador Renato Casagrande foi dos que prestaram homenagens ao artista. "Recebi com tristeza a notícia do falecimento do ator José Luiz Gobbi, um dos grandes nomes da nossa cultura. A dramaturgia capixaba perde um grande expoente. Meus sentimentos à família e aos amigos. Descanse em paz".

O ex-governador Paulo Hartung também lamentou o falecimento da importante figura artística capixaba que foi o dramaturgo. "É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento do ator e produtor cultural José Luiz Gobbi. Ficam o seu legado e a sua representatividade para a cultura capixaba. Meus sinceros sentimentos e solidariedade à família e aos amigos”, disse em nota à imprensa.

O ATOR

José Luiz Gobbi deu vida à personagem Marly pela primeira vez em 1992. Personagem criada pelo jornalista, escritor, poeta e cartunista Milson Henriques, que morreu em 2016, Marly é uma solteirona que vive sozinha em seu apartamento e não consegue arranjar um namorado. Ele passa o tempo falando com uma amiga, Creuzodete, ao telefone.

Quando foi criada, Marly só existia em quadrinhos publicados na versão impressa de A Gazeta. Depois, ganhou vida com Gobbi interpretando. Com o tempo, acabou se tornando um dos ícones da dramaturgia capixaba.