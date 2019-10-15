Secult divulga lista de selecionados para o Lab Conecta

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) divulgou, nesta terça-feira (15), a lista de projetos selecionados para o Laboratório de Inovação Cidadã, o Lab Conecta. Ao todo, 30 projetos foram escolhidos e vão participar de uma série de oito encontros temáticos e multidisciplinares com foco nas trocas de experiências. De forma colaborativa, o Laboratório de Inovação Cidadã vai buscar solucionar problemas e desafios de projetos culturais do Estado, além de identificar potenciais inovadores.
A METODOLOGIA
Com tecnologias colaborativas, sociais e digitais para alcançar objetivos de impacto cultural e cidadão, a metodologia do Lab Conecta pretende promover articulação e envolvimento entre coletivos culturais, grupos artísticos, artistas individuais, setor público, estudantes universitários e organizações públicas, privadas e não-governamentais – formalizadas ou não – com atuação em todo o território capixaba.
As capixabas Elisa Lucinda e Viviane Mosé serão as embaixadoras dos encontros formativos com os coletivos selecionados. Vai funcionar assim: os projetos dos grupos que foram selecionados (coletivos culturais, grupos, artistas, empresas, setor público e organização) vão participar de formações para identificar os desafios e processos, explorando o potencial inovador de cada um para o bem de todos, potencializando a cultura e criando pontes.
No Lab Conecta os desafios mapeados no processo de inscrição serão trabalhados em uma metodologia aberta, de troca de experiências e tecnologias sociais, com a colaboração da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e da Universidade de Vila Velha (UVV).
AVALIAÇÃO
Os critérios avaliativos na seleção dos projetos foram a atuação em qualquer área da produção cultural; a utilização de qualquer linguagem cultural, tendo como horizonte a participação para a transformação social; a ampliação no acesso a bens e serviços culturais; e a produção e compartilhamento do bem comum. Além disso, o proponente precisava ser executor de ações a partir de editais da Secult dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida ou desenvolver ações nessas regiões.
CONFIRA OS SELECIONADOS
- Abnael de Jesus Santos | Festival Espírito Battle 2 x 2
- Alexsandre Silva dos Santos | Educarima
- Ana Carolina da Silva Moreira | Dores do Mundo
- Carlos Henrique Gonçalves Victorio | Encontro de Favelas
- Carlos Rodrigo de Almeida | Corte e Recorte Social Cidadã
- Camila Mendes Santana | Koisa Koletiva
- Daniela Barreto Andolphi | Coletivo Nísia nas escolas
- David Lopes Santos | Comunidade Ativa
- Eduardo Mariano Ribeiro | CoIAÊ
- Elaine de Azevedo | Gastroativismo
- Erica Renata Vilela | Educação e Cidade: Possibilidades para explorar a temática Aftro-brasileira
- Euder Soares da Costa | Vadeia Malungos
- Fernando dos Santos Silva | Minidocs Mestres de Capoeira
- Fundação Fé e Alegria do Brasil | Galera da Paz
- Gerlaine Santos Silva | EMAV ( Escola Missão Artes Vivas)
- Gisila Boening Flegler | Vivências Agro - Culturais
- Handerson Pereira da Silva | Favela Chic
- Jhon Conceito | Slam Botocudos
- Kelli Pereira Simoura | Glue
- Liliana Alves de Oliveira | Ocupa Flex #ano2
- Miquéias Gonçalves Silva | Flexal Cultural
- Rômulo Corrêa dos Santos | Feira da Domingas
- Sheila Alves da Mota | Cine Lamparina
- Starley Bonfim Silva | Festival Origraffes
- Thiago Soares Damasceno | Coletivo Liberdade Ancestralidade Compromisso Relbedia e Empoderamento
- Thiago Sobreiro dos Santos e Maria Tereza Aigner Menezes | Oficina "Mangue Urbano"
- Vênus Maria Rosa | Criação Coletivo Empreendedores de Sucesso
- Willian de Oliveira Rodrigues | Plataforma de pesquisa e valorização da arte circense capixaba
- Yuri Paris Fonseca | Casa da Escada
- Yvana Gonçalves Belchior | Emparede Contemporânea - arte cultura comunidade
SUPLENTES
- Associação Cultural Esportiva e Recreativa Beatos do Espírito Santo | IV Romaria dos Conguistas
- Ana Lúcia Gonçalves Pereira | Entrelaçando memórias
- Jayce Karine Cunha De Oliveira | Aviva Forró
- Michele Medina | Ocupar espaços + crias diálogos
- Milene Milla Roque Bermudes| Dance para empoderar
- Zoziane Bernardo Tolentino | Projeto Socioambiental Sementes da Gratidão
AGENDA DE ENCONTROS
- Outubro: terça-feira (29);
- Novembro: terça-feira (19), quarta-feira (27), quinta-feira (28);
- Dezembro: terça-feira (03), quarta-feira (04), quinta-feira (05) e terça-feira (17).