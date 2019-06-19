Secult lança 14 editais de audiovisual que somam R$ 11,9 milhões

Câmera, gravação, audiovisual Crédito: Pixabay





A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) publicou nesta quarta-feira (19), no Diário Oficial do Estado e em seu site, 14 editais de Seleção de Projetos de Audiovisual que abrangem o mesmo número de áreas do setor. Os interessados devem se inscrever de 27 de junho a 12 de agosto pela internet, na plataforma de inscrições on-line a partir link direto no site da Secult.

Curta de Animação; Curta de Ficção; Curta-Documentário; Cineclubismo; Desenvolvimento de Projetos de Audiovisual; Projetos Setoriais; Finalização; Longa-Documentário; Longa-Metragem de Ficção/Animação; Série documental para TV; Série Ficção/Animação para TV; Desenvolvimento de Projetos para TV; Núcleo Criativo de Projetos e Comercialização são os setores envolvidos na seleção.Os interessados poderão conhecer a íntegra dos Editais do Audiovisual nos links abaixo:

Ao todo, serão investidos R$ 11,9 milhões provenientes da parceria de co-investimento do Fundo Setorial do Audiovisual/Ancine (FSA) com o Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura). De acordo com a Secult, esta é a aplicação do maior volume já captado para o setor no Estado, uma vez que a verba disponibilizada representa mais do que o dobro no total investido no último período de editais do audiovisual.

De acordo com o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, além de representar um investimento histórico na área cultural capixaba, o valor cria ainda mais investimentos no setor que mais cresce no segmento da economia criativa no país, com uma taxa anual de 9,3%, com 42 bilhões de reais em receita líquida e gerando assim diversos empregos diretos e indiretos.

"As nossas produções são reconhecidas no Brasil e no mundo, seja pela TV ou cinema ou nos diversos prêmios da área. O Estado precisa atuar mais ativamente neste importante e ascendente mercado. A quantia de R$ 11,9 milhões corresponde a mais de sete anos do investimento da Secult no setor. Estimamos que tal investimento impacte diretamente milhares de profissionais e centenas de empresas envolvidas, resultando em quase 100 produtos audiovisuais genuinamente capixabas. Além de produtores, distribuidores e exibidores de conteúdo de cinema, televisão e internet, o impacto dos recursos no setor audiovisual também vai atingir diversos setores da economia criativa", destacou o secretário.

LISTA DE EDITAIS