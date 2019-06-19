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Secult lança 14 editais de audiovisual que somam R$ 11,9 milhões

Segundo a secretaria, a verba disponibilizada representa mais do que o dobro no total investido no último período de editais do audiovisual

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 17:31

Publicado em 

19 jun 2019 às 17:31
Câmera, gravação, audiovisual Crédito: Pixabay
 
A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) publicou nesta quarta-feira (19), no Diário Oficial do Estado e em seu site, 14 editais de Seleção de Projetos de Audiovisual que abrangem o mesmo número de áreas do setor.  Os interessados devem se inscrever de 27 de junho a 12 de agosto pela internet, na plataforma de inscrições on-line a partir link direto no site da Secult.
> Secult abre edital para circulação de espetáculos, shows e exposições
Curta de Animação; Curta de Ficção; Curta-Documentário; Cineclubismo; Desenvolvimento de Projetos de Audiovisual; Projetos Setoriais; Finalização; Longa-Documentário; Longa-Metragem de Ficção/Animação; Série documental para TV; Série Ficção/Animação para TV; Desenvolvimento de Projetos para TV; Núcleo Criativo de Projetos e Comercialização são os setores envolvidos na seleção.Os interessados poderão conhecer a íntegra dos Editais do Audiovisual nos links abaixo:
Ao todo, serão investidos R$ 11,9 milhões provenientes da parceria de co-investimento do Fundo Setorial do Audiovisual/Ancine (FSA) com o Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura). De acordo com a Secult, esta é a aplicação do maior volume já captado para o setor no Estado, uma vez que a verba disponibilizada representa mais do que o dobro no total investido no último período de editais do audiovisual.
> Governo abre edital para dar instrumentos musicais a bandas capixabas
De acordo com o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, além de representar um investimento histórico na área cultural capixaba, o valor cria ainda mais investimentos no setor que mais cresce no segmento da economia criativa no país, com uma taxa anual de 9,3%, com 42 bilhões de reais em receita líquida e gerando assim diversos empregos diretos e indiretos.
"As nossas produções são reconhecidas no Brasil e no mundo, seja pela TV ou cinema ou nos diversos prêmios da área. O Estado precisa atuar mais ativamente neste importante e ascendente mercado. A quantia de R$ 11,9 milhões corresponde a mais de sete anos do investimento da Secult no setor. Estimamos que tal investimento impacte diretamente milhares de profissionais e centenas de empresas envolvidas, resultando em quase 100 produtos audiovisuais genuinamente capixabas. Além de produtores, distribuidores e exibidores de conteúdo de cinema, televisão e internet, o impacto dos recursos no setor audiovisual também vai atingir diversos setores da economia criativa", destacou o secretário.
LISTA DE EDITAIS
Confira os editais na íntegra clicando nos links abaixo
> EDITAL 002/2019 - FINALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS
> EDITAL 003/2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO
> EDITAL 004/2019 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL
> EDITAL 005/2019 - PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE AUDIOVISUAL
> EDITAL 006/2019 - PRODUÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA DE CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO
> EDITAL 007/2019 - PRODUÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA DE CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO
> EDITAL 008/2019 - PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS EM VÍDEO- DOC CAPIXABA 2019
> EDITAL 009/2019 - PRODUÇÃO DE LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO
> EDITAL 010/2019 - PRODUÇÃO DE LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO
> EDITAL 011/2019 - PRODUÇÃO DE OBRA AUDIOVISUAL DESTINADA AO MERCADO DE TELEVISÃO
> EDITAL 012/2019 - PRODUÇÃO DE OBRA AUDIOVISUAL DESTINADA AO MERCADO DE TELEVISÃO – DOCUMENTÁRIO
> EDITAL 013/2019 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE OBRAS AUDIOVISUAIS PARA TELEVISÃO
> EDITAL 014/2019 - COMERCIALIZAÇÃO DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS DE LONGA-METRAGEM COM DESTINAÇÃO A SALAS DE EXIBIÇÃO.
> EDITAL 015/2019 - NÚCLEOS DE DESENVOLVIMENTO AUDIOVISUAL

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