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Rodrigo Hilbert é vacinado contra covid-19 e vira meme nas redes sociais

Apresentador, que é conhecido por ter várias habilidades, compartilhou a primeira etapa da imunização no Twitter

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 16:20

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jul 2021 às 16:20
Rodrigo Hilbert, de 41 anos, foi vacinado contra a Covid-19 nesta terça-feira, 6. O apresentador da GNT compartilhou uma foto do momento nas redes sociais.
"#VacinaSim #VivaoSus", escreveu na legenda do post. O registro repercutiu no Twitter, onde usuários criaram diversos memes.
Rodrigo Hillbert sendo imunizado contra o coronavírus
Rodrigo Hillbert sendo imunizado contra o coronavírus Crédito: Reprodução/Twitter @RodrigoHilbert
Isso porque ele é conhecido por ser multitarefas, apresentador, ator, modelo, chef de cozinha, marceneiro e até construtor, já que colocou de pé da capela onde se casou na pandemia com sua esposa, a modelo e apresentadora Fernanda Lima.
"Rodrigo Hilbert vacinado. Ele, que construiu e botou de pé o hospital, descobriu a vacina, desenvolveu os insumos, fabricou as seringas, agulhas e máscaras durante a manhã do último sábado no 'É de Casa'", brincou uma internauta.
"Todos os dias tá o raio do tal Rodrigo Hilbert elevando o patamar dos homens. Não basta lavar, passar, cozinhar, ser um pai dedicado, o cara não pisca na hora da vacina', comentou outro.

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