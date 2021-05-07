'Resident Evil Village' marca 25 anos do selo que reviveu zumbis e encheu bolsos

A partir de uma aceitação inicial do primeiro jogo, em 1996, a Capcom soube como reaproveitar sua propriedade intelectual ad infinitum, sabendo se equilibrar entre conservadorismo e inovação. Estamos falando de um império de videogame, com um sem-número de investidores, que podem pular do barco se perceberem que estão perto de naufragar. É um investimento muito mais seguro. Desenvolver títulos a partir de uma franquia, algo que já tem renome, é mais fácil do que construir algo do zero", diz Berimbau.