'Returnal' faz bom uso do PlayStation 5, para quem pode engolir o preço

No mundo de ficção científica de "Returnal", você é Selene Vassos, uma patrulheira da corporação Astra que sofre um acidente e tem um pouso forçado no planeta Atropos. Selene logo percebe que, a cada vez que é morta pela fauna agressiva do planeta alienígena, volta ao momento do acidente, e precisa navegar novamente pelas ruínas de uma civilização extinta -na primeira fase, ou "bioma", o jogo aposta em um ambiente entre o filme "Prometheus" e o mundo invertido da série "Stranger Things". Há seis biomas no total.