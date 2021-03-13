Relançado na China, "Avatar" retoma posto de maior bilheteria da história

Diretor James Cameron planeja sequências de "Avatar" Crédito: Divulgação

Depois de ser relançado nos cinemas da China, o filme "Avatar" roubou a coroa de "Vingadores: Ultimato" e retomou a posição de maior bilheteria do mundo. A informação é do site especializado Deadline.

Lançado em 2009, o longa-metragem de James Cameron se manteve no topo da lista de maiores bilheterias do mundo por uma década. O título foi perdido em 2019, com o lançamento do último filme da saga dos Vingadores.

A diferença entre os dois filmes era de US$ 7,8 milhões, cerca de R$ 43,3 milhões. Agora, ela foi passada e com folga. Só no primeiro dia em cartaz na China, "Avatar" arrecadou US$ 8,9 milhões, aproximadamente R$ 49,42 milhões.