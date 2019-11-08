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Governo Federal

Regina Duarte elogia Bolsonaro ao levar Cultura para o Turismo

A atriz Regina Duarte, uma das mais famosas apoiadoras do governo Bolsonaro, disse acreditar que a Secretaria Especial da Cultura 'estava precisando de mais atenção'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 08:58

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 08:58

  Crédito: Globo/João Miguel Júnior
A atriz Regina Duarte, uma das mais famosas apoiadoras do governo Bolsonaro, disse acreditar que a Secretaria Especial da Cultura "estava precisando de mais atenção" e que ficou "contente" com a transferência da subpasta do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo.
A mudança foi feita por decreto do presidente Jair Bolsonaro publicado no Diário Oficial da União nesta quinta (7), no mesmo dia em que o dramaturgo Roberto Alvim foi nomeado secretário da Cultura.
"Não faço ideia do que levou o presidente a fazer isso", disse Duarte sobre a transferência. "Mas com certeza ele está querendo atuar pelo bem do Brasil, da cultura brasileira, da classe artística. E, talvez, ele ache que a cultura vai ficar melhor no lugar para onde [a pasta] ele está mandando." 
Para atriz, estava tudo "meio congestionado naquele ministério onde a Cultura foi colocada". Ela diz ainda ter "muita confiança na vontade dele [Bolsonaro] de lutar por um Brasil melhor", completou. "Fico até contente de vê-lo preocupado com a Cultura." 
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Fui procurada nesta quinta feira, por volta de meio dia , por um jornalista da Folha de São Paulo que pedia minha opinião sobre a transferência da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo. Ao saber por ele de que se tratava declarei que entendia a medida como um olhar atencioso do Presidente para com a nossa Cultura que se encontrava num Ministério sobrecarregado com muitas Áreas Fim. Mais tarde , por volta da hora do Angelus, fui surpreendida com a notícia da nomeação do diretor de teatro Roberto Alvim alçado a Secretário Especial da Cultura. Não posso dizer que aprovo esta nomeação. Quem me conhece sabe que se eu pudesse opinar teria sugerido outro perfil de pessoa para ocupar cargo de tal responsabilidade. Alguém com mais experiência em gestão pública e mais "agregadora" da classe artística.

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A atriz diz que só viu Bolsonaro uma vez, num encontro entre o primeiro e o segundo turno das eleições do ano passado. "Nunca mais nos encontramos. Houve um momento em que recebi o telefonema de alguém muito próximo dizendo que ele queria falar comigo, mas eu estava fazendo um check-in de um voo que eu ia perder e pedi para que ele esperasse, que eu ligaria cinco, dez minutos depois", conta a atriz.
"Quando consegui ele já estava em uma reunião e não me atendeu mais", conta a atriz, rindo.
"As minhas comunicações com o governo não existem, a não ser por comentários a posts que faço no Instagram", conta. A atriz preferiu não falar sobre as investigações no Ministério Público que apontam envolvimento do ministro do Turismo com esquema de laranjas do PSL, partido de Bolsonaro. 
A mudança não é a primeira que deve ser feita na Cidadania. O plano do presidente é desidratar a pasta para que seja futuramente fundida ao Ministério dos Direitos Humanos. 

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A Secretaria Especial do Esporte, por exemplo, que também é subordinada à pasta, deve ser transferida até o final do ano para Turismo ou Educação.
A fusão faz parte de plano administrativo discutido entre a Casa Civil e a Economia. A ideia de Bolsonaro é fazer as mudanças a conta gotas, evitando que sejam chamadas de uma reforma ministerial. 
Com uma Cidadania enxuta, a ideia é que seja incorporada pela ministra Damares Alves, dos Direitos Humanos.
O presidente ainda não definiu o destino do ministro Osmar Terra (Cidadania). Uma das hipóteses aventadas por auxiliares presidenciais é de que ele assuma a Saúde.
A alteração poderia, no entanto, causar um incômodo com o DEM, que hoje está à frente da pasta com um dos maiores orçamentos da Esplanada dos Ministérios.

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