Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja lista

Regina Duarte é nomeada e faz demissões na Secretaria Especial da Cultura

Dante Mantovani, presidente da Funarte, é um dos nomes da lista de demissão da nova titular da Secretaria Especial da Cultura; Sérgio Camargo disse que fica na Fundação Palmares

Publicado em 04 de Março de 2020 às 11:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 11:05
Regina Duarte com o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR
O mesmo Diário Oficial da União que traz nesta quarta-feira (4) a nomeação da atriz Regina Duarte como secretária Especial da Cultura publica as primeiras demissões feitas por orientação da nova titular da pasta.
Entre os profissionais de diversos órgãos ligados à Secretaria Especial da Cultura exonerados estão Dante Mantovani, até então presidente da Funarte - e que disse que o rock induz às drogas e ao satanismo; Camilo Calandreli, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura; e Paulo Cesar Brasil do Amaral, presidente do Instituto Brasileiro de Museus.

Veja Também

Regina Duarte tomará posse com meta de pôr cultura acima de ideologias

Ex-secretária dispensada por Regina Duarte diz não ter ressentimentos por demissão

Regina Duarte toma posse nesta quarta, 4, às 11h, em cerimônia para cerca de 600 pessoas no Palácio do Planalto. Muitos dos aliados de Roberto Alvim ainda ocupando cargos na Secretaria Especial da Cultura não foram convidados. E alguns dos nomes exonerados hoje foram avisados na terça-feira, por telefone.
Sérgio Camargo, o polêmico presidente da Fundação Palmares - que disse que a escravidão foi benéfica aos descendentes e que não existe racismo no Brasil -, está confiante que fica. Ele chegou a ser afastado momentaneamente do cargo pela Justiça.
Na semana passada, Camargo já se movimentava para formar uma nova equipe alinhada às suas ideias. Em post publicado no Facebook nesta terça-feira, 3, ele diz que tem o "respaldo do presidente Jair Bolsonaro e do secretário do Turismo Marcelo Álvaro Antonio". A Fundação Palmares é ligada à Secretaria Especial da Cultura que, por sua vez, é subordinada ao Ministério do Turismo.

Veja Também

Olavo de Carvalho provoca Regina Duarte a desistir de cargo no governo

Globo oficializa saída de Regina Duarte da emissora

Veja a lista dos demitidos por Regina Duarte e os cargos que ocupavam:
  • Paulo Cesar Brasil do Amaral, presidente do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM);
  • Reynaldo Campanatti Pereira, secretário da Economia Criativa;
  • Rodrigo Maximiniano Junqueira, secretário de Difusão e Infraestrutura Cultural;
  • Camilo Calandreli, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura;
  • Marcos de Almeida Villaça Azevedo, secretário de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual;
  • Dante Henrique Mantovani, presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte);
  • Mauricio Noblar Waissman, coordenador-geral da Política Nacional de Cultura Viva, do Departamento do Sistema Nacional de Cultura;
  • Gislaine Targa Neves Simoncelli, chefe de gabinete da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura;
  • Ricardo Freire Vasconcellos, diretor do Departamento do Sistema Nacional de Cultura;
  • Raquel Cristina Brugnera, chefe de gabinete da Secretaria da Economia Criativa;
  • Ednangela dos Santos Barroso dos Santos, diretora do Departamento de Promoção da Diversidade Cultural.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil
Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu quebra protocolo do BBB 26 e revela morte de Oscar Schmidt aos participantes
Rua onde mulher foi agredida no bairro Graúna, em Cariacica
Homem é preso após agredir mulher na frente da filha em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados