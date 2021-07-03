Reboot de "Gossip Girl" e "Godzilla vs. Kong" estão entre as estreias da HBO Max em julho

NEM UM PASSO EM FALSO

"Gossip Girl" retorna como a principal fonte na vida escandalosa da elite de Nova Iorque. Uma nova geração de Upper East Siders agora será o alvo, expondo seus escândalos, angústias e fofocas na nova era da mídia social. O revival da série de 2007 vai se passar oito anos depois do programa original. Kristen Bell estará de volta ao papel da “garota do blog”, narrando os acontecimentos e fazendo muita fofoca. Em tempo: no mesmo dia, 8 de julho, chega a HBO Max todas as seis temporadas da série original.

Delicioso musical criado por Lin-Manuel Miranda ("Hamilton") louvado por crítica e público. O longa-metragem já está cotado para o Oscar 2022. Adaptação de uma peça da Broadway, o filme desvenda o dia a dia de Usnavi (Anthony Ramos, em grande atuação), um simpático dono de uma bodega em Nova York que economiza cada centavo enquanto imagina (e canta) uma vida melhor. Ainda em cartaz nos cinemas.

O terceiro longa-metragem da série "Invocação do Mal" é considerado por muitos fãs do horror o melhor da saga. Os Warren (vividos pelos bons atores Patrick Wilson e Vera Farmiga) agora investigam um assassinato que pode estar relacionado a uma possessão demoníaca. Não vale contar mais a história para não estragar as surpresas da trama. Chega ao streaming ainda em cartaz nos cinemas do Brasil.

O épico capítulo do "monsterverso" da Warner Bros. coloca dois dos maiores ícones da história do cinema, um contra o outro - o temível Godzilla e o poderoso Kong -, com a humanidade em jogo, claro! O filme fez sucesso nos cinemas e nas redes sociais, atraindo uma legião de fãs. O resultado? Um longa-metragem grandioso, repleto de efeitos visuais e sonoros, mas que não traz nada de novo à saga.