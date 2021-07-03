Reboot de "Gossip Girl" e "Godzilla vs. Kong" estão entre as estreias da HBO Max em julho

Bombando desde a chegada ao país, no último 29 de junho, a HBO Max definiu seus lançamentos para o mês de julho. Entre as atrações mais esperadas, estão as séries "Gossip Girl" - em seu reboot -, "Silicon Valley", "The Office", "Smallville" (finalmente!) e "Mad Men", que deve deixar o acervo da Globoplay nos próximos dias.
Mantendo a promessa de trazer lançamentos após 35 dias das estreias no cinema, longas elogiados, como o terror "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio" e o musical "Em um Bairro de Nova York", cotado para o Oscar de Melhor Filme em 2022, também chegam neste mês à plataforma, mesmo ainda estando em cartaz nas salas de exibição do país.
Outros títulos aguardados, que também vão marcar presença na HBO Max este mês, são "Godzilla vs. Kong" (ainda em exibição no Estado) e "Tenet", última loucura (desta vez incompreendida e ignorada pelo público) de Christopher Nolan.
Em julho, também chegam títulos prometidos e esperados pelo público para o lançamento do serviço, mas que não puderam estrear por conta de contratos comerciais no exterior. São eles: "Judas e o Messias Negro", vencedor de dois Oscar em abril, incluindo Melhor Ator Coadjuvante, para Daniel Kaluuya, e as elogiadas séries "Genera+Ion" - que retrata os dilemas da comunidade LGBTQIAP + em um colégio americano - e "Superman & Lois", desenvolvida por Todd Helbing, de "The Flash", que está fazendo sucesso de audiência nos Estados Unidos.
Abaixo, o "Divirta-se" destacou cinco estreias e preparou uma lista com todos os lançamentos.
NEM UM PASSO EM FALSO
"Gossip Girl" retorna como a principal fonte na vida escandalosa da elite de Nova Iorque. Uma nova geração de Upper East Siders agora será o alvo, expondo seus escândalos, angústias e fofocas na nova era da mídia social. O revival da série de 2007 vai se passar oito anos depois do programa original. Kristen Bell estará de volta ao papel da “garota do blog”, narrando os acontecimentos e fazendo muita fofoca. Em tempo: no mesmo dia, 8 de julho, chega a HBO Max todas as seis temporadas da série original.
Delicioso musical criado por Lin-Manuel Miranda ("Hamilton") louvado por crítica e público. O longa-metragem já está cotado para o Oscar 2022. Adaptação de uma peça da Broadway, o filme desvenda o dia a dia de Usnavi (Anthony Ramos, em grande atuação), um simpático dono de uma bodega em Nova York que economiza cada centavo enquanto imagina (e canta) uma vida melhor. Ainda em cartaz nos cinemas.
O terceiro longa-metragem da série "Invocação do Mal" é considerado por muitos fãs do horror o melhor da saga. Os Warren (vividos pelos bons atores Patrick Wilson e Vera Farmiga) agora investigam um assassinato que pode estar relacionado a uma possessão demoníaca. Não vale contar mais a história para não estragar as surpresas da trama. Chega ao streaming ainda em cartaz nos cinemas do Brasil.
O épico capítulo do "monsterverso" da Warner Bros. coloca dois dos maiores ícones da história do cinema, um contra o outro - o temível Godzilla e o poderoso Kong -, com a humanidade em jogo, claro! O filme fez sucesso nos cinemas e nas redes sociais, atraindo uma legião de fãs. O resultado? Um longa-metragem grandioso, repleto de efeitos visuais e sonoros, mas que não traz nada de novo à saga.
Projeto original da HBO Max que conta com direção de Steven Soderbergh ("Onze Homens e um Segredo") e um elenco estelar, incluindo Don Cheadle e Benicio del Toro, além de trazer Brendan Fraser de volta às grandes produções de Hollywood. Foi elogiado pela crítica e agrada por conta de seu tom noir e boas atuações. Um grupo de criminosos é reunido em circunstâncias misteriosas e têm que trabalhar juntos para descobrir o que realmente está acontecendo quando seu trabalho sai do eixo programado.
AS ESTREIAS
- 01/07
- "Nem Um Passo em Falso"
- 07/07
- "Jogos Vorazes"
- "Jogos Vorazes: Em Chamas"
- "Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1"
- "Jogos Vorazes: A Esperança – O Final"
- 08/07
- "Gossip Girl" - Todas as seis temporadas e o reboot de 2021
- 09/07
- "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio"
- "Tom & Jerry - O Filme"
- "Ninjin"
- 11/07
- "The White Lotus"
- 16/07
- "Godzilla vs Kong"
- 19/07
- "100 Foot Wave"
- 22/07
- "Os Ausentes"
- "Superman & Lois"
- 23/07
- "Tenet"
- 29/07
- "Genera+Ion"
- "Trem Infinito: Livro 3"
- 30/07
- "Judas e o Messias Negro"
- "Especial Romeo Santos"
- Em data a definir
- "Em um Bairro em Nova York"
- "V de Vingança"
- "Silicon Valley" – 1ª Temporada
- "Diego Maradona"
- "The Office"
- "Smallville"
- "Mad Men"