Quem será o Mestre do Sabor? Reality chega à final nesta quinta-feira (23)

Batista, Leo Paixão, José Avillez, Claude Troisgros, Kátia Barbosa, Rafa Costa e Silva e Monique Alfradique Crédito: Camilla Maia/Globo

"Mestre do Sabor" chegará ao fim mantendo a tradição do formato: terá sua final ao vivo, na quinta-feira (23), direto dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. A final será cercada de cuidados, com toda a segurança e com algumas mudanças no cenário e nas provas, mas mantendo a paixão pela cozinha e a animação já característica dos times que enfrentaram inúmeros desafios na segunda temporada do reality.

Depois de 12 programas, mais de 100 pratos, 14 eliminações, 1 repescagem e muita emoção, Ana Zambelli, Dário Costa, Júnior Marinho e Serginho Jucá se destacaram e são os quatro finalistas da competição.

O QUE DIZEM OS FINALISTAS

Para o santista Dário Costa, a final será, acima de tudo, acirrada. Tenho certeza de que, independentemente de eu ter mandado bem durante o programa, muita gente não teve a oportunidade de mostrar seu trabalho individual. Depois que as provas em grupo acabaram, muitos chefs se destacaram. O Serginho, o Juninho e a Ana mandaram muito bem nas provas individuais, por exemplo, comenta.

Única mulher a chegar na final nesta temporada, Ana Zambelli acredita que precisará trabalhar a mente para a prova. Espero que a minha mente não me boicote, pois os três finalistas que estão comigo são pessoas com quem eu tenho amizade, pessoas que gosto demais, e isso me abala um pouco. Penso que será uma degustação entre amigos e um deles vai ganhar um prêmio, diz a chef carioca.

Já o goiano Júnior Marinho diz estar confiante para a final. "Dediquei meu tempo nestes últimos meses para estudar e focar em pratos que eu possa usar vários tipos de proteínas. Aprimorei algumas técnicas minhas, foquei em estudar sobremesas, que são meu ponto fraco. Vou chegar confiante para fazer qualquer tema proposto, comenta o finalista.

Serginho Jucá, de São Miguel dos Milagres, em Alagoas, está animado com a aproximação da prova. Tenho mania de olhar as coisas pelo lado bom, então encaro a final como uma oportunidade de recebermos de uma só vez a energia boa que estamos recebendo há meses. Além disso, estamos mais confiantes. Agora, ao vivo, queimou a panela, queimou a panela, brinca o chef.

AO VIVO, COM TODOS OS CUIDADOS

Para a grande final, Claude Troisgros, Batista, Monique Alfradique, Kátia Barbosa, Leo Paixão, Rafa Costa e Silva, os finalistas e a reduzida equipe seguirão um rigoroso protocolo de segurança. Todos serão testados e terão a temperatura checada ao entrar no estúdio. O uso de máscaras será obrigatório e os camarins serão individuais, com acesso e trânsito proibido entre eles.

Dentro do estúdio, estarão apenas os apresentadores, os mestres e os quatro finalistas, além de uma pequena equipe devidamente protegida. Câmeras robôs, já existentes na gravação do reality, estarão presentes em maior número. No cenário, as ilhas utilizadas pelos candidatos estarão ainda mais afastadas, respeitando o distanciamento seguro.

Utensílios não poderão ser compartilhados durante a competição e uma barreira de acrílico irá separar os mestres Kátia, Leo e Rafa na bancada onde julgarão os pratos. Desta vez, cada um dos mestres receberá uma porção individual para degustar e escolher o melhor sabor do dia.

SEM PLATEIA E CONVIDADOS

O reality, que sempre contou com procedimentos de higiene rigorosos, agora terá redobrado o cuidado com a higienização dos alimentos, do cenário e dos utensílios. Entre as medidas adotadas estão ainda a suspensão de plateia e da presença de familiares e convidados.