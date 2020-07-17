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'Mestre do Sabor': participantes choram e Lydia é eliminada em semifinal

Júnior Marinho foi o primeiro a garantir a vaga na final, que terá só uma mulher; veja finalistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 11:16

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 11:16

Chef Lydia Gonzalez foi eliminada na semifinal do Mestre do Sabor
Chef Lydia Gonzalez foi eliminada na semifinal do Mestre do Sabor Crédito: Camila Maia/Globo
O episódio da semifinal de Mestre do Sabor, exibido pela Globo, foi ao ar na noite desta quinta-feira (17) e contou com bastante emoção, lágrimas e eliminação. Com apenas quatro vagas para a final, os cozinheiros Ana Zambelli, Dário Costa, Júnior Marinho, Lydia Gonzalez e Serginho Jucá enfrentaram uma disputa acirrada.
Para garantir a classificação, os participantes tiveram que transformar o tradicional prato de picadinho em uma refeição gourmet. Logo de primeira, Lydia saiu em desvantagem enfrentando problemas com a panela de pressão. Júnior foi o primeiro chef a ir para a final em busca do título da temporada.
Seu prato de picadinho de filé mignon com cuscuz e queijo coalho conquistou os Mestres e foi bem elogiado por Leo Paixão. O cozinheiro chegou a ajoelhar no chão aos prantos quando o resultado foi anunciado.
A segunda vaga para a final foi de Serginho Jucá e seu picadinho de costela com purê de banana. Com isso, restavam apenas mais duas vagas para os competidores Ana Zambelli, Dário Costa e Lydia Gonzalez.

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No segundo desafio da noite os cozinheiros tiveram que tiveram que preparar um prato de massa artesanal recheada. Os Mestres não deram mole para os competidores, que tiveram apenas 55 minutos para fazer a própria massa.
Com uma disputa acirrada, até os jurados não conseguiam chegar em um consenso, principalmente Rafa Costa e Silva e Leo Paixão, que entraram em conflito de opinião em todos os pratos. Kátia Barbosa ficou com a função de tentar achar um meio termo para definir o eliminado desta quinta.
Lydia Gonzalez teve que dar adeus ao sonho da final do programa. Muitas lágrimas caíram, tanto de emoção quanto de tristeza. Agora Júnior Marinho, Serginho Jucá, Ana Zambelli e Dário Costa disputam o tão desejado título de campeão, que será definido na próxima quinta-feira (23), às 21h.

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