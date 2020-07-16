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Televisão

Picadinho levará primeiros cozinheiros à final de 'Mestre do Sabor'

Transformar o prato em uma refeição gourmet será a primeira missão dos competidores do reality da Globo, cuja semifinal vai ao ar nesta quinta-feira (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 13:31

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 13:31

Transformar um simples picadinho em uma refeição gourmet e de nível de restaurante que deixe qualquer um com água na boca será a primeira missão dos competidores do reality "Mestre do Sabor". A semifinal do reality gastronômico da Globo vai ao ar na noite desta quinta-feira (16), logo após "Fina Estampa".
Cozinheiros que participam da semifinal do reality show gastronômico Mestre do Sabor
Os semifinalistas Lydia Gonzales, Ana Zambelli, Júnior Marinho, Serginho Jucá e Dário Costa Crédito: Camilla Maia/Globo
O desafio levará os primeiros dois cozinheiros direto para a final. Disputam o troféu Ana Zambelli, Dário Costa, Júnior Marinho, Lydia Gonzales e Serginho Jucá. Eles precisarão fazer a releitura perfeita do picadinho e colocar sua personalidade para agradar os chefs Kátia Barbosa, Léo Paixão e Rafa Costa e Silva.
"Todos os pratos têm muita qualidade, e os erros, quando acontecem, são mínimos. Nós comemos muito bem no programa e é muito difícil selecionar o que foi menos maravilhoso", revela Kátia.

MASSA RECHEADA

Na segunda etapa, a prova será ainda mais difícil. Os três cozinheiros restantes terão de lutar pelas últimas duas vagas da final. Eles terão como ingrediente obrigatório uma massa artesanal recheada. Um dos chefs que não conseguir executar tão bem o prato será eliminado.
"Será briga de cachorro grande e qualquer um pode ganhar. Eles são muito talentosos e tudo pode acontecer", garante Claude Troigros, o apresentador e chef que inclusive já até contratou ex-participantes do reality.
As duas provas prometem muita emoção e acirramento. Um detalhe fora do lugar poderá fazer o competidor ficar para trás. Para a final, no dia 23 de julho, a revelação deverá ser ao vivo e o chef José Avillez está cotado para participar. Ele teve de abandonar o programa para cuidar de seus negócios em Portugal após o início da pandemia.

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