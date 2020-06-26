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Com duelos acirrados, confira os participantes que vão para repescagem em Mestre do Sabor

Lydia Gonzalez, Júnior Marinho, Ana Zambelli, Dário Costa e Serginho Jucá levaram a melhor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 19:35

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 19:35

Lydia Gonzalez e Gi Nacarato no Mestre do Sabor desta quinta (25)
Lydia Gonzalez e Gi Nacarato no Mestre do Sabor desta quinta (25) Crédito: Globo/Samuel Kobayashi
O episódio de Mestre do Sabor desta quinta-feira (25) contou com um novo formato de competição entre os participantes, que se enfrentaram em duelos. Claude Troisgros sorteou os nomes para definir quem escolheria seu rival.
O desafio era o mesmo para todos: temática de festa junina, e cada dupla tinha apenas um ingrediente obrigatório. No entanto, os chefs não podiam fazer pratos típicos e nem sobremesa. Ao todo, eles tinham 40 minutos para a execução do prato.
Lydia Gonzalez foi a primeira sorteada da noite. Ela escolheu duelar com Gi Nacarato, a última sobrevivente do time Rafa Costa e Silva. Nacarato teve o direito de escolher o ingrediente obrigatório: rapadura. Durante a prova, Gonzalez, participante do time Leo Paixão, enfrentou problemas com o seu fogão, mas contou com o apoio da adversária.
Os Mestres escolheram a cavaca com molho de chouriço de Lydia Gonzalez, e Gi Nacarato acabou indo para a repescagem, oportunidade de se salvar na próxima semana.
No segundo duelo, Claude Troisgros sorteou Júnior Marinho, que escolheu duelar com Álvaro Gasparetto. O ingrediente obrigatório da dupla foi batata doce, escolhida por Álvaro. Quem acabou levando a mulher foi o aligot de batata doce com vinagrete de camarão e ar de caju de Júnior Marinho, que avançou para próxima fase. Álvaro Gasparetto vai para a repescagem.
A chef Ana Zambelli foi sorteada para o terceiro duelo do reality. Ela escolheu o colega do time Leo Paixão, Bruno Hoffmann, para competir. Amendoim foi o ingrediente obrigatório da dupla adversária. Sem esperar a vitória, Zambelli ficou surpresa ao ganhar a fase com seu prato de camarão oriental com amendoim, caju e cajuína. Bruno Hoffmann irá disputar a repescagem.

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O penúltimo duelo da noite foi entre Moacir Santana e Dário Costa. Aipim foi o ingrediente que não pôde faltar no prato dos concorrentes. Forte na competição -com quatro vitórias nas provas eliminatórias da fase Na Pressão- Costa conquistou os Mestres com o seu prato de involtini de camarão com textura de mandioca e molho bisque. Moacir Santana também foi para a repescagem.
A última disputa do episódio foi entre os chefs Francisco Pinheiro e Serginho Jucá, que tiveram que mostrar criatividade ao realizar pratos com abóbora. Durante a execução da prova, Pinheiro queimou três panelas na tentativa de fazer caramelo com açúcar. Com isso, Serginho Jucá foi escolhido como melhor prato, com seu bobó de cavaquinha e abóbora.
Os chefs Gi Nacarato, Álvaro Gasparetto, Bruno Hoffmann, Moacir Santana e Francisco Pinheiro vão lutar para garantir a permanência no Mestre do Sabor na próxima quinta-feira (2).

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