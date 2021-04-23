Vídeo: projeção no ES leva arte às ruas e celebra manifestações artísticas brasileiras

Projeção no Centro de Vitória celebra a arte Crédito: Louisy Carvalho

Como um dos braços do Festival Deixa a Gira Girar, um movimento de celebração às múltiplas manifestações artísticas brasileiras na contemporaneidade , uma intervenção urbana está sendo realizada em Vitória, no Espírito Santo. A projeção mapeada (videomapping) acontece em um prédio localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro da Capital, desde a última quarta-feira (21) e será encerrada nesta sexta-feira (23), com exibição entre 19h e 22h.

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Lara Toledo, idealizadora e diretora do festival, conta que quem passa pelo trânsito da Jerônimo Monteiro consegue ver a projeção artística na parede do edifício. "E é uma avenida com fluxo muito grande. No primeiro dia da exposição, com os cinco minutos de projeção, teve quem passasse pelo local e desse a volta para perguntar. Um homem em uma moto questionou se o que via tinha a ver com a capoeira e com os orixás, e tinha sim. Trata-se de um projeto de valorização da arte contemporânea e da música brasileira", explicou.

Em yorubá a palavra "olope" significa movimento. A Exposição Olope apresenta, a partir das obras selecionadas, vínculos identitários e raízes ancestrais brasileiras. Abrindo espaço para aspectos e processos místicos e de cura ao ocupar as ruas de Vitória (ES) e ambientes virtuais com artistas visuais dos estados do Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba.

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"A exposição Olope é uma projeção mapeada, que contou com uma curadoria que recebeu 75 trabalhos escritos, sendo 58 do Espírito Santo e 17 de outros estados. A gente acredita que essa riqueza apresentada só seja possível pelo compartilhamento dos sentidos que nos é construído a partir da diversidade cultural. A curadoria ficou muito feliz por enxergar na produção contemporânea expressões artísticas tão diversas, que afirmam as nossas origens, amparadas pelos saberes da cultura tradicional, pela oralidade, pelo respeito à diversidade e pela vivência de cada artista", definiu Toledo.

Exposição Olope ocupa prédio no Centro de Vitória Crédito: Louisy Carvalho

Mais do que uma mostra de trabalhos artísticos, a Exposição Olope é um expoente na realização de eventos online com intervenções urbanas. Com projeção mapeada no Centro de Vitória e lambes espalhados pela cidade, a exposição é realizada fora do eixo Rio de Janeiro-São Paulo e promove o encontro de artistas e trabalhos que dialogam com questões afro-brasileiras, indígenas e com a cultura cigana.

Deia Guandaline, artista visual e selecionada pela Exposição Olope, abre caminhos na vinheta do festival que é guiada pelo seu trabalho “Axé, Saravá e Skate”. Criada para valorizar as religiões de matrizes africanas e evidenciar o protagonismo de mulheres negras no skate, a obra “Axé Saravá Skate” também compõe a exposição Olope por meio de videomapping.

Produzida por meio da técnica de rotoscopia e arte digital, todas as manobras da obra dela foram inspiradas nos movimentos de skatistas pretas, que são representadas por Orixás - divindades representadas pela natureza e são cultuados em religiões de matriz africana. Inclusive, “Exu” é representada pela skatista capixaba Rayane Oliveira.

“A exposição é uma forma de levar arte pra galera, já que estamos em uma pandemia. Estar presente em uma exposição que vai rolar no Centro da cidade, onde as pessoas vão conseguir acompanhar até mesmo de dentro de casa, sem aglomerar, é muito bom. E ainda estar levando a mensagem, que seja dos orixás, para que tragam respeito, como em qualquer religião”, disse Guandaline.

O FESTIVAL

O festival Deixa a Gira Girar reúne música, artes visuais e ocupação urbana da cidade em transmissões online durante o mês de abril. No próximo sábado (24), a festa fica por conta de atrações musicais como Budah, Marina Peralta, Obinrin, Fabriccio, Gabriela Brown, Chorou Bebel e Eloá Eler, que farão do evento uma ode às culturas afro-brasileira, cigana e indígena.

show online visa fomentar a cena e contribuir para o intercâmbio cultural, artístico e musical diante do período pandêmico. O projeto é uma realização do selo Abre Caminhos com apoio da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Cultura do Espírito Santo e da Secretaria Especial da Cultura via Ministério do Turismo por meio do Governo Federal.

SERVIÇO

Videomapping (Exposição Olope)

Quando: de 21 a 23 de abril, das 19h às 22h;

de 21 a 23 de abril, das 19h às 22h; Onde: Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória;

Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória; Programação: com obras de Luara Monteiro (ES), Deia Guandaline (BA), Flora Fiorio (ES), Thamires Fortunato (PB), Jorge Mayko (ES), Consuelo Vea Coroca (RN), Ione Reis (ES), Xúlia Monteiro (ES), Musca (ES), Carangueja Cibernética (BA), chama.amanda (ES), Flor Carla (ES).

Festival Deixa a Gira Girar