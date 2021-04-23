'Seminário Dança no ES' está com inscrições abertas pela internet

evento "Dança na Roda", em 2016 Crédito: Portal Dança no ES

O Seminário é uma proposta de encontro em formato virtual, realizada pelo portal Dança no ES, e faz parte do projeto de manutenção do site contemplado pelo Edital Setorial de Dança da Secult ES/Funcultura 030/2019. Os interessados em participar poderão submeter até duas propostas de comunicação para o evento, porém, de acordo com o regulamento , apenas uma poderá ser selecionada.

Sobre o evento, a idealizadora e coordenadora do portal Dança no ES, Ivna Messina, ressalta que serão selecionadas propostas de comunicação em formato de artigo, ensaio ou relato de experiência que abordem as mais diversas pautas relacionadas à dança, como produção artística, educação, recortes de raça e gênero, transversalidades e outras que eventualmente surjam nas inscrições. As mesas serão formadas de acordo com a afinidade dos assuntos dos trabalhos selecionados. "No ato da inscrição o interessado deve colocar o título da apresentação e o resumo e dentro de quais temas ele acredita que a fala possa se encaixar", explicou.

Evento "Dança na Roda", em 2016 Crédito: Portal Dança no ES

“O objetivo é reunir agentes da dança do Espírito Santo que tenham interesse em compartilhar suas pesquisas, criações e experiências. Eles podem ser de qualquer área, professores, coreógrafos, dançarinos, estudantes, produtores, ou pessoas de outras linguagens que tenham alguma criação dentro da dança, como fotógrafos e musicistas. Esse encontro vai ser para criar redes, contatos, para que a gente possa conhecer e reconhecer, ouvindo o que está sendo proposto no meio. Eu espero que seja um encontro muito diverso, repleto de pontos de vista diferentes”, afirma Ivna.

FORMATO DO SEMINÁRIO

Para o evento, serão selecionadas, no máximo, 36 colocações, que serão organizadas de acordo com os temas e possibilidades de diálogo. "Serão três dias de seminário e a quantidade de mesas vai depender do número de inscritos ou de trabalhos selecionados. As mesas estarão organizadas de quatro em quatro propostas. O encontro será feito pelo Zoom e vamos transmitir no canal do Youtube, para quem quiser acompanhar. Será tudo gratuito", disse a organizadora.

Após conclusão dos três dias de seminário, as transmissões ficarão disponíveis no canal do Youtube durante um mês, para quem quiser assistir novamente ou em outro momento. Os participantes deverão entregar um resumo por escrito, que será deixado como registro no site Dança no ES

De acordo com Messina, o projeto foi inscrito no edital de 2019 da Secult, quando ainda não se cogitava uma pandemia. "Quando inscrevemos, não imaginávamos que passaríamos por essa situação global. A proposta, no início, era de fazer um encontro presencial de um dia com o público para dialogar e fazer perguntas. Mas acredito que a divulgação da dança é sempre essencial, ela é, dentro das artes, a que tem menos divulgação. Muita gente procura aula de dança mas não vai a espetáculos, há uma carência. Principalmente aqui no Estado, em que não há uma graduação na área - a maioria das pessoas acaba saindo daqui para estudar o assunto", disse.

SERVIÇO

Inscrições de propostas de comunicação

Quando: De 15 de abril a 16 de maio;

De 15 de abril a 16 de maio; Valor: Gratuito

Gratuito Onde: Através do link

O seminário