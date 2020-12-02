Prestes a completar 40 anos de TV, Pedro Bial lança livro com entrevistas

Passo horas gravando, é muito trabalhoso, mas entendi que, quando estou com o entrevistado, estamos conversando, e eu estou absorvendo tudo que está acontecendo. E o inconsciente está captando tudo que está rolando atrás dela, do lado. O mundo continua a te informar e você está aqui com sua atenção voltada para o seu interlocutor. É um exercício de concentração muito exaustivo. Termino os dias de gravação assim, cansado mesmo. Cada vez eu me concentro mais, fico mais afiado, super foco, mas o cansaço físico e mental, depois, é muito grande. Mas acho que tudo isso contribuiu para que essas entrevistas tivessem um nível mais alto de entrega de parte e parte. Em uma das conversas, por exemplo, percebi que tinha a oportunidade de fazer um trabalho cada vez mais melhor. Foi com o Lima Duarte. Ele estava em um sítio, isolado, as condições de internet muito difíceis, tanto que, no primeiro dia, a ligação caiu, e foi uma das melhores coisas que aconteceu. No dia seguinte, restabelecemos o contato e foi a coisa mais bonitas que aconteceu no ano.