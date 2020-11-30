Em seu novo livro, Isabel Allende faz uma reflexão sobre o movimento feminista

Para Isabel Allende, direitos das mulheres que vieram com tanta luta podem ser perdidos em um instante Crédito: Lori Barra

A chilena Isabel Allende é a autora viva mais lida do mundo em língua espanhola. Aos 78 anos, já escreveu 21 romances, um livro de memórias, dois de contos e quatro peças de teatro. Vendeu 80 milhões de cópias em mais de 40 idiomas. Entre as suas obras mais famosas está A Casa dos Espíritos - um dos grandes títulos do realismo fantástico. Em seus romances, resgatou eventos cruciais da história de toda a América Latina, da ditadura chilena à revolução do Haiti, passando pela colonização cubana e pela chegada dos primeiros imigrantes latino-americanos aos EUA.

Ainda assim, boa parte da crítica literária não reconhece sua obra. Dificilmente ela é colocada no mesmo panteão de seus contemporâneos do sexo masculino, como o mexicano Carlos Fuentes, o cubano Alejo Carpentier, o brasileiro Jorge Amado. Sem falar, é claro, nos argentinos Jorge Luis Borges e Julio Cortázar, e nos agraciados com o Nobel de Literatura, o peruano Mario Vargas Llosa e o colombiano Gabriel García Márquez. O conterrâneo Roberto Bolaños, outro grande nome latino-americano, a chamou de "escrevinhadora".

"Quando eu comecei a escrever, há quase 40 anos, minha agente, Carmen Balcells, me disse que, por ser mulher, ia me custar o dobro do esforço exigido de qualquer homem obter a metade do reconhecimento", contou Isabel Allende, em entrevista exclusiva ao Estadão. "Ela me disse também que a crítica seria muito dura comigo ou simplesmente ia me ignorar, e que meus colegas não me perdoariam se eu tivesse êxito."

Como costuma acontecer a cada mês de novembro, Isabel Allende está lançando um novo livro, que chega hoje às livrarias brasileiras. Pela primeira vez, escreveu um ensaio, Mulheres de Minha Alma (Ed. Bertrand Brasil). Trata-se de um trabalho em que mescla reflexões sobre feminismo com memórias pessoais e suas próprias experiências no movimento. Em entrevista por e-mail ao Estadão, a escritora falou sobre o feminismo, a violência contra a mulher, e a derrota de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, onde vive há mais de 30 anos. "O feminismo é a revolução mais importante porque implica a metade da humanidade e pressupõe uma mudança que vai muito além do gênero; é uma luta contra os privilégios e é irreversível", escreveu no novo livro.