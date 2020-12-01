Conheça os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura 2020

A escritora Maria Valéria Rezende Crédito: Divulgação/Adriano Franco

O Prêmio São Paulo de Literatura revelou os finalistas de sua 13ª edição nesta terça-feira, 1º. São 10 finalistas na categoria melhor romance de ficção e 10 na categoria melhor romance de ficção de autor estreante. Os dois vencedores ganham R$ 200 mil cada um.

Ao todo, o prêmio, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, recebeu 200 inscritos. Estão na disputa autores de nove Estados brasileiros: São Paulo (7), Rio de Janeiro (4), Rio Grande do Sul (2), Amazonas (1), Bahia (1), Ceará (1), Espírito Santo (1), Mato Grosso (1) e Santa Catarina (1), além de uma finalista uruguaia radicada no Brasil, Gabriela Aguerre.

Maria Valéria Rezende, Milton Hatoum, Julián Fuks, Milton Hatoum, João Anzanello Carrascoza e Carol Rodrigues estão entre os concorrentes. A previsão é que o anúncio dos vencedores ocorra em março de 2021.

Os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura 2020

Melhor Romance de Ficção de 2019

Todos os Santos (Alfaguara), de Adriana Lisboa

O Corpo Interminável (Record), Claudia Lage

Crocodilo (Companhia das Letras), de Javier Contreras

Elegia do Irmão (Alfaguara), de João Anzanello Carrascoza

A Morte e o Meteoro (Todavia), de Joca Reiners Terron

A Ocupação (Companhia das Letras), de Julián Fuks



Carta à Rainha Louca (Alfaguara), de Maria Valéria Rezende



Pontos de Fuga (Companhia das Letras), de Milton Hatoum



Mulheres empilhadas, de Patricia Melo (Leya)



Marrom e Amarelo (Companhia das Letras), de Paulo Scott

