Conheça os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura 2020

O Prêmio São Paulo de Literatura revelou os finalistas de sua 13ª edição nesta terça-feira, 1º. São 10 finalistas na categoria melhor romance de ficção e 10 na categoria melhor romance de ficção de autor estreante. Os dois vencedores ganham R$ 200 mil cada um.
Ao todo, o prêmio, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, recebeu 200 inscritos. Estão na disputa autores de nove Estados brasileiros: São Paulo (7), Rio de Janeiro (4), Rio Grande do Sul (2), Amazonas (1), Bahia (1), Ceará (1), Espírito Santo (1), Mato Grosso (1) e Santa Catarina (1), além de uma finalista uruguaia radicada no Brasil, Gabriela Aguerre.
Maria Valéria Rezende, Milton Hatoum, Julián Fuks, Milton Hatoum, João Anzanello Carrascoza e Carol Rodrigues estão entre os concorrentes. A previsão é que o anúncio dos vencedores ocorra em março de 2021.
Os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura 2020
- Melhor Romance de Ficção de 2019
- Todos os Santos (Alfaguara), de Adriana Lisboa
- O Corpo Interminável (Record), Claudia Lage
- Crocodilo (Companhia das Letras), de Javier Contreras
- Elegia do Irmão (Alfaguara), de João Anzanello Carrascoza
- A Morte e o Meteoro (Todavia), de Joca Reiners Terron
- A Ocupação (Companhia das Letras), de Julián Fuks
- Carta à Rainha Louca (Alfaguara), de Maria Valéria Rezende
- Pontos de Fuga (Companhia das Letras), de Milton Hatoum
- Mulheres empilhadas, de Patricia Melo (Leya)
- Marrom e Amarelo (Companhia das Letras), de Paulo Scott
- Melhor Romance de Ficção de Estreia do Ano de 2019
- O Melindre nos Dentes da Besta (7Letras), de Carol Rodrigues
- Mônica vai jantar (Dublinense), de Davi Boaventura
- O legado de nossa miséria (Record) , de Felipe Holloway
- O Quarto Branco (Todavia), de Gabriela Aguerre
- A Cidade Inexistente (7 Letras), de José Rezende Jr.
- Controle (Companhia das Letras), de Natalia Borges Polesso
- Das Terras Bárbaras (Alaúde), de Ricardo da Costa Aguiar