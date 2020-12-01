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Literatura

Conheça os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura 2020

Maria Valéria Rezende, Milton Hatoum, Carol Rodrigues e Natália Borges Polesso estão entre os finalistas; prêmio vale R$ 200 mil

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 19:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 19:20
A escritora Maria Valéria Rezende
A escritora Maria Valéria Rezende Crédito: Divulgação/Adriano Franco
O Prêmio São Paulo de Literatura revelou os finalistas de sua 13ª edição nesta terça-feira, 1º. São 10 finalistas na categoria melhor romance de ficção e 10 na categoria melhor romance de ficção de autor estreante. Os dois vencedores ganham R$ 200 mil cada um.
Ao todo, o prêmio, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, recebeu 200 inscritos. Estão na disputa autores de nove Estados brasileiros: São Paulo (7), Rio de Janeiro (4), Rio Grande do Sul (2), Amazonas (1), Bahia (1), Ceará (1), Espírito Santo (1), Mato Grosso (1) e Santa Catarina (1), além de uma finalista uruguaia radicada no Brasil, Gabriela Aguerre.
Maria Valéria Rezende, Milton Hatoum, Julián Fuks, Milton Hatoum, João Anzanello Carrascoza e Carol Rodrigues estão entre os concorrentes. A previsão é que o anúncio dos vencedores ocorra em março de 2021.

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Os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura 2020

  • Melhor Romance de Ficção de 2019
  • Todos os Santos (Alfaguara), de Adriana Lisboa
  • O Corpo Interminável (Record), Claudia Lage
  • Crocodilo (Companhia das Letras), de Javier Contreras
  • Elegia do Irmão (Alfaguara), de João Anzanello Carrascoza
  • A Morte e o Meteoro (Todavia), de Joca Reiners Terron
  • A Ocupação (Companhia das Letras), de Julián Fuks
  • Carta à Rainha Louca (Alfaguara), de Maria Valéria Rezende
  • Pontos de Fuga (Companhia das Letras), de Milton Hatoum
  • Mulheres empilhadas, de Patricia Melo (Leya)
  • Marrom e Amarelo (Companhia das Letras), de Paulo Scott
  • Melhor Romance de Ficção de Estreia do Ano de 2019
  • O Melindre nos Dentes da Besta (7Letras), de Carol Rodrigues
  • Mônica vai jantar (Dublinense), de Davi Boaventura
  • O legado de nossa miséria (Record) , de Felipe Holloway
  • O Quarto Branco (Todavia), de Gabriela Aguerre
  • A Cidade Inexistente (7 Letras), de José Rezende Jr.
  • Controle (Companhia das Letras), de Natalia Borges Polesso
  • Das Terras Bárbaras (Alaúde), de Ricardo da Costa Aguiar

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