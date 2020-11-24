Porta dos Fundos tira do ar esquete que gerou polêmica

Vídeo do Porta dos Fundos é acusado de ser machista Crédito: Instagram/portadosfundos

Após grande polêmica com relação a um esquete publicado no último domingo (22), o Porta dos Fundos resolveu tirar do ar o vídeo "Yollanda Vereadora". Em nota, o canal afirma que o vídeo "não condiz com o que acredita e, por isso, optou por tirá-lo de seus canais".

Segundo o canal, a personagem já existe há nove anos e trata-se de uma senhora que preza pela sua liberdade sexual, e que é totalmente fictícia. "Em nenhum momento o Porta dos Fundos tentou parodiar ou fazer graça com qualquer pessoa real. O Porta dos Fundos acredita que o Brasil precisa de mais mulheres em cargos públicos e agradece a sua comunidade por estar sempre trocando e crescendo juntos", diz parte da nota.

@IndiaraNOVO, essa personagem de fato não é você. Yollanda é uma criação de ficção e humor que existe há 9 anos e, dentro do seu universo, explora sua sexualidade livremente. O Porta acredita que o Brasil precisa de mais mulheres em cargos públicos. Parabéns pela vitória! — Porta dos Fundos (@portadosfundos) November 23, 2020

ENTENDA O CASO

Internautas acusam o Porta dos Fundos de fazer uma esquete de humor machista. A polêmica gira em torno de um vídeo publicado neste domingo (22), que satiriza a eleição de uma vereadora pelo Partido Novo. No quadro, a personagem Yollanda foi a parlamentar mais votada nas eleições municipais de Curitiba. Em conversa com a filha, ela fala que vazou nudes de si mesma e participou de orgias.

O influenciador Felipe Neto foi um dos que se manifestaram contrários ao vídeo. "Eu acho o partido NOVO patético. Típica turminha neoliberaloide que sonha em ver ricos ficando mais ricos, enquanto grita "É meritocracia" pros mais pobres. Contudo, o vídeo feito pelo Porta dos Fundos sobre a vereadora do partido foi inaceitável. Totalmente horrível", disse.

Para muitos internautas, a esquete seria uma ofensa à vereadora Indiara Barbosa, do partido Novo, que foi a mais votada para a Câmara Municipal de Curitiba, nas eleições do último dia 15. Por meio do Twitter, ela também lamentou o vídeo. "Apesar de ter sido a vereadora mais votada de Curitiba, pelo @partidonovo30, certamente essa personagem não sou eu. É uma pena que o @portadosfundos associe o sucesso de uma mulher a alguma conotação sexual. Temos muito trabalho para mudar essa cultura retrógrada", escreveu.

O partido Novo também repudiou a esquete: "É uma falta de respeito, não só com nossa vereadora eleita, @IndiaraNOVO, mas com todas as mulheres que tiveram a coragem de se candidatar a um cargo público, independentemente do partido."