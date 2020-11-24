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Porta dos Fundos tira do ar esquete que gerou polêmica

Canal diz que em nenhum momento tentou parodiar pessoa real
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 23:29

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 23:29

Vídeo do Porta dos Fundos é acusado de ser machista
Vídeo do Porta dos Fundos é acusado de ser machista Crédito: Instagram/portadosfundos
Após grande polêmica com relação a um esquete publicado no último domingo (22), o Porta dos Fundos resolveu tirar do ar o vídeo "Yollanda Vereadora". Em nota, o canal afirma que o vídeo "não condiz com o que acredita e, por isso, optou por tirá-lo de seus canais".
Segundo o canal, a personagem já existe há nove anos e trata-se de uma senhora que preza pela sua liberdade sexual, e que é totalmente fictícia. "Em nenhum momento o Porta dos Fundos tentou parodiar ou fazer graça com qualquer pessoa real. O Porta dos Fundos acredita que o Brasil precisa de mais mulheres em cargos públicos e agradece a sua comunidade por estar sempre trocando e crescendo juntos", diz parte da nota.

ENTENDA O CASO

Internautas acusam o Porta dos Fundos de fazer uma esquete de humor machista. A polêmica gira em torno de um vídeo publicado neste domingo (22), que satiriza a eleição de uma vereadora pelo Partido Novo. No quadro, a personagem Yollanda foi a parlamentar mais votada nas eleições municipais de Curitiba. Em conversa com a filha, ela fala que vazou nudes de si mesma e participou de orgias.
O influenciador Felipe Neto foi um dos que se manifestaram contrários ao vídeo. "Eu acho o partido NOVO patético. Típica turminha neoliberaloide que sonha em ver ricos ficando mais ricos, enquanto grita "É meritocracia" pros mais pobres. Contudo, o vídeo feito pelo Porta dos Fundos sobre a vereadora do partido foi inaceitável. Totalmente horrível", disse.

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Para muitos internautas, a esquete seria uma ofensa à vereadora Indiara Barbosa, do partido Novo, que foi a mais votada para a Câmara Municipal de Curitiba, nas eleições do último dia 15. Por meio do Twitter, ela também lamentou o vídeo. "Apesar de ter sido a vereadora mais votada de Curitiba, pelo @partidonovo30, certamente essa personagem não sou eu. É uma pena que o @portadosfundos associe o sucesso de uma mulher a alguma conotação sexual. Temos muito trabalho para mudar essa cultura retrógrada", escreveu.
O partido Novo também repudiou a esquete: "É uma falta de respeito, não só com nossa vereadora eleita, @IndiaraNOVO, mas com todas as mulheres que tiveram a coragem de se candidatar a um cargo público, independentemente do partido."
"Que nojo. Que vídeo machista Eu não sou alinhada com o Novo e não votei na Indiara, mas merecemos respeito independentemente dos posicionamentos políticos. Melhorem muito", escreveu uma internauta.

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