Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Péricles, Iza e Sandy participarão do show do 'Criança Esperança'

Produção será exibida na noite da próxima segunda-feira, 28, e sofreu mudanças devido à pandemia do novo coronavírus

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 15:45
Péricles no clipe de
Péricles fará um dueto com a cantora Sandy no show do 'Criança Esperança' Crédito: Reprodução/Youtube
O show da campanha Criança Esperança 2020 será exibido na próxima segunda-feira, 28, e deverá celebrar os 35 anos do projeto com várias atrações. Nesta semana, a Rede Globo confirmou alguns dos artistas que irão se apresentar no evento, que teve alterações para seguir as regras de órgãos da saúde em relação à pandemia do novo coronavírus.
Entre os cantores confirmados Sandy e Péricles farão um dueto que tem o objetivo de falar sobre a fé do brasileiro e contará com a presença de representantes de diversas religiões. A dupla Zé Neto e Cristiano fará uma "batalha de hits" com o cantor Dilsinho.
As cantoras Alcione e Iza também irão se apresentar juntas, para homenagear a força da mulher brasileira, que será apresentada durante a ação pela apresentadora Ana Maria Braga. As performances foram gravadas remotamente.

Veja Também

Larissa Manoela fará participação no show do Criança Esperança

'Criança Esperança' completa 35 edições e terá apresentações virtuais

Com Fátima Bernardes e Maju Coutinho, Criança Esperança terá shows virtuais

Além das atrações musicais, o jornalista Pedro Bial irá comandar algumas conversas, em plataformas virtuais, com beneficiados pelas ONGs que recebem as doações do Criança Esperança. A atriz Larissa Manoela também participará do show, com um vídeo para homenagear os profissionais da área da saúde.
Nos dias 26, 27 e 28 a Globo também realizará os Mesões da Esperança, pela plataforma Doe Esperança, que permitirá que o público interaja virtualmente com Juliana Paes, Fernanda Gentil, Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert, Fábio Assunção, Dira Paes, Jonathan Azevedo, Leandra Leal e outros artistas da emissora.
O show, que ocorre na noite da segunda-feira, 28, será apresentado por Fátima Bernardes, Luis Roberto, Tiago Leifert, Jessica Ellen, Luciano Huck e Maju Coutinho. Neste ano, todas as doações para a campanha serão feitas exclusivamente por empresas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados