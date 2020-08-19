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Televisão

'Criança Esperança' completa 35 edições e terá apresentações virtuais

Show será apresentado por Fátima Bernardes, Luciano Huck, Maju Coutinho e outros nomes da emissora, mas não contará com presença de Renato Aragão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 14:20

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 14:20

'Criança Esperança' terá mesão virtual com artistas para receber doações
'Criança Esperança' terá mesão virtual com artistas para receber doações Crédito: Reprodução/TV Globo
Realizada anualmente pela Rede Globo, a campanha de doação Criança Esperança completa 35 edições em 2020, com mudanças devido à pandemia do novo coronavírus. O tradicional show, porém, foi mantido, e será comandado por apresentadores da emissora.
O primeiro filme que comemora essa marca da campanha passou a ser veiculado pela Globo no domingo, 15. O tema de 2020 está ligado à frase "você tem sempre um bom motivo para doar esperança", como forma de incentivar as pessoas a realizarem doações, destinadas a ONGs e suas iniciativas.
Gravado nos estúdios Globo, o show será exibido em 28 de setembro e apresentado por Fátima Bernardes, Luis Roberto, Tiago Leifert, Jessica Ellen, Luciano Huck e Maju Coutinho. Pedro Bial, Serginho Groisman e Ana Maria Braga farão participações especiais.

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Com Fátima Bernardes e Maju Coutinho, Criança Esperança terá shows virtuais

Todos os números musicais serão produzidos à distância, para respeitar o isolamento social, e o evento promete refletir sobre temas sociais, como a força da mulher durante a pandemia. O mesão para receber doações ocorrerá em 26 e 27 de setembro, em formato virtual e com a participação de artistas da Rede Globo.
Diferente dos anos anteriores, o ator Renato Aragão não teve sua presença confirmada no show do Criança Esperança. O comediante deixou a Rede Globo após 44 anos.

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