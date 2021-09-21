Música

Pearl Jam volta a fazer shows e traz o guitarrista Josh Klinghoffer

A banda de Seattle retorna com novidades após 3 anos sem se apresentar

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 09:16

Agência Estado

A banda americana Pearl Jam durante show no estádio do Morumbi, em São Paulo, em 2015
A banda americana Pearl Jam durante show no estádio do Morumbi, em São Paulo, em 2015 Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
Após três anos sem subir no palco, o Pearl Jam se apresentou neste sábado, 18, no festival Sea Hear Now, em Asbury Park, New Jersey (EUA).
Entre as novidades, está a presença do guitarrista Josh Klinghoffer, que foi dispensado pelo Red Hot Chili Peppers após o retorno de John Frusciante - o músico estava na banda desde 2011.
A banda de Seattle também apresentou pela primeira vez ao vivo faixas do álbum Gigaton, lançado em 2020. Entre as estreias estão Dance Of The Clairvoyants, Superblood Wolfmoon, Quick Escape, Seven O Clock, Never Destination e Take The Long Way.
O show ainda reservou para os fãs uma versão de My City of Ruins, de Bruce Springsteen, além de um trecho do clássico Waiting On A Friend, dos Rolling Stones, em homenagem ao falecido Charlie Watts.
Os próximos compromissos do Pearl Jam são nos dias 26 de setembro, 1º e 2 de outubro no festival Ohana em Dana Point, na Califórnia.

Confira o setlist completo do show do Pearl Jam no Sea Hear Now:

  1. Dance of the Clairvoyants
  2. Quick Escape (Live debut)
  3. Seven O'Clock (Live debut)
  4. Corduroy
  5. Present Tense
  6. Never Destination (Live debut)
  7. Even Flow
  8. Wishlist (with "Waiting on a Friend")
  9. Superblood Wolfmoon (Live debut)
  10. Red Mosquito (with Danny Clinch)
  11. Daughter(with "W.M.A.")
  12. Take the Long Way (Live debut)
  13. Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town
  14. Given to Fly
  15. State of Love and Trust
  16. Better Man (With "People Have the Power")
  17. Porch
  18. My City of Ruins (Bruce Springsteen cover) (with Alexander Simone)
  19. Alive
  20. Rockin' in the Free World

Veja Também

Juiz manda Eduardo Leite apagar vídeos com imagem de Chico Buarque

Pela 2ª vez, Maré Tardia emplaca música na lista Indie Brasil do Spotify

Entenda como o rock morreu no mundo inteiro e agora está ressuscitando na Itália

