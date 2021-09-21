Pearl Jam volta a fazer shows e traz o guitarrista Josh Klinghoffer

Após três anos sem subir no palco, o Pearl Jam se apresentou neste sábado, 18, no festival Sea Hear Now, em Asbury Park, New Jersey (EUA).
Entre as novidades, está a presença do guitarrista Josh Klinghoffer, que foi dispensado pelo Red Hot Chili Peppers após o retorno de John Frusciante - o músico estava na banda desde 2011.
A banda de Seattle também apresentou pela primeira vez ao vivo faixas do álbum Gigaton, lançado em 2020. Entre as estreias estão Dance Of The Clairvoyants, Superblood Wolfmoon, Quick Escape, Seven O Clock, Never Destination e Take The Long Way.
O show ainda reservou para os fãs uma versão de My City of Ruins, de Bruce Springsteen, além de um trecho do clássico Waiting On A Friend, dos Rolling Stones, em homenagem ao falecido Charlie Watts.
Os próximos compromissos do Pearl Jam são nos dias 26 de setembro, 1º e 2 de outubro no festival Ohana em Dana Point, na Califórnia.
Confira o setlist completo do show do Pearl Jam no Sea Hear Now:
- Dance of the Clairvoyants
- Quick Escape (Live debut)
- Seven O'Clock (Live debut)
- Corduroy
- Present Tense
- Never Destination (Live debut)
- Even Flow
- Wishlist (with "Waiting on a Friend")
- Superblood Wolfmoon (Live debut)
- Red Mosquito (with Danny Clinch)
- Daughter(with "W.M.A.")
- Take the Long Way (Live debut)
- Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town
- Given to Fly
- State of Love and Trust
- Better Man (With "People Have the Power")
- Porch
- My City of Ruins (Bruce Springsteen cover) (with Alexander Simone)
- Alive
- Rockin' in the Free World