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Juiz manda Eduardo Leite apagar vídeos com imagem de Chico Buarque

Em sua decisão de tutela de urgência, o juiz Fernando Rocha Lovisi, do 6° Juizado Especial Cível do Rio, ainda estipula multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 set 2021 às 16:58

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 16:58

Eduardo Leite, governador do RS
Eduardo Leite, governador do RS Crédito: Reprodução Twitter
A Justiça do Rio determinou que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), apague os vídeos com imagens do cantor que o tucano publicou em redes sociais com imagens do cantor Chico Buarque.
Em sua decisão de tutela de urgência, o juiz Fernando Rocha Lovisi, do 6º Juizado Especial Cível do Rio, ainda estipula multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento. "A permanência da publicidade indevida será de difícil reparação para a imagem e nome do autor", aponta ele.
O material foi postado por Leite no dia 7 de setembro e consiste em uma campanha para promovê-lo. Na filmagem, o político fala em colocar o Brasil de volta no centro, para além das polarizações políticas. O tucano tenta se firmar como candidato do PSDB para a eleição presidencial de 2022.
Na peça, vestido de amarelo em frente a um fundo verde, Leite afirma que "ninguém vai roubar as cores do Brasil". Ele diz que os tons da bandeira não são de Bolsonaro ou de Lula, mas dos brasileiros.

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Ele então cita regiões do território nacional e diz que é um Brasil que "precisa voltar para o centro".
Na continuação do vídeo, Leite classifica o país do "nós contra eles" como um "Brasil pequeno", como se fosse "um Brasil de Pelé contra Garrincha, do [Gilberto] Gil contra o Caetano [Veloso], do mestre-sala contra porta-bandeira".
O governador gaúcho então fala em aceitar, respeitar e conversar com as diferenças entre os brasileiros, sem conflitos.
"Basta ver em Chico Buarque e Sérgio Reis duas belezas musicais, e não só duas escolhas políticas. Basta lembrar que nós, assim como eles, somos todos brasileiros", diz Leite no vídeo.
Chico Buarque é um apoiador histórico do PT, ao passo que o bolsonarismo de Sérgio Reis ganhou evidência recentemente após o cantor se tornar alvo de operação de busca e apreensão da Polícia Federal por causa de sua participação na divulgação de pautas antidemocráticas relacionadas aos atos de 7 de setembro.

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