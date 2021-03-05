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Música

Paralamas do Sucesso lançam 'clipe pandêmico' de 'Não Posso Mais'

Música gravada no álbum 'Sinais do Sim' ganha produção sensível de Rubel, mostrando o início de uma paixão de duas mulheres que só se vêem de suas janelas

Publicado em 05 de Março de 2021 às 13:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2021 às 13:46
A banda Paralamas do Sucesso, formada pelo baterista João Barone, pelo vocalista Herbert Vianna e o baixista Bi Ribeiro, no estúdio do grupo no Rio de Janeiro
A banda Paralamas do Sucesso, formada pelo baterista João Barone, pelo vocalista Herbert Vianna e o baixista Bi Ribeiro, no estúdio do grupo no Rio de Janeiro Crédito: Ricardo Borges/Folhapress
Os Paralamas do Sucesso lançaram nesta quinta-feira, 4, em seu canal no YouTube, o clipe da música Não Posso Mais, uma faixa composta por Nando Reis e que foi gravada no disco Sinais do Sim, de 2017.
O clipe é dirigido por Rubel. Nele, as atrizes Dandara Mariana e Priscila Limana interpretam a professora de ginástica Aline e a recém-separada Vani. Toda a história é contada por uma comunicação feita de forma escrita em cartazes mostrados por suas janelas.
"É uma honra poder fazer um clipe com os Paralamas, uma banda que eu acompanhei desde criança e fez parte da minha formação musical. Para mim, tem todo esse peso histórico e afetivo, a graça de poder fazer um clipe que é paralelo ao meu trabalho como músico. O clipe é narrativo, a gente abordou tudo como uma cena de um filme, porque queríamos retratar um pouco do que é a sensação da quarentena, em especial dos três primeiros meses, quando a cidade estava respeitando à risca a ordem de não sair de casa", disse o diretor Rubel.
A direção de fotografia é de Guilherme Tostes e a produção, da 14 I Agência de Conteúdo Estratégico.

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