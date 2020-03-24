Para matar as saudades, crianças se reúnem por webcam durante a quarentena

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Isolados sim, sozinhos nunca! ?? As mães guerreiras do 5o ano se mobilizaram e pronto! Aqui estou ouvindo a casa cheia de vozes, músicas, gargalhadas e brincadeiras. Viva o amor! Viva as crianças! (e Viva a tecnologia) @portalobjetivo #maternidadereal