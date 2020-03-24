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Coronavírus

Para matar as saudades, crianças se reúnem por webcam durante a quarentena

'Estou ouvindo a casa cheia de vozes, músicas, gargalhadas e brincadeiras. Viva as crianças', comemora mãe

Publicado em 24 de Março de 2020 às 16:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 16:46
Crianças de 10 a 12 anos se reuniram por webcam para matar as saudades em tempos de coronavírus
Crianças de 10 a 12 anos se reuniram por webcam para matar as saudades em tempos de coronavírus Crédito: Instagram / @desirreecassado
A quarentena traz a saudade do contato humano, inclusive entre as crianças acostumadas a passar parte do dia entre os coleguinhas na escola. Pensando nisso, alunos do 5º ano do ensino fundamental, entre 10 e 12 anos, se reuniram numa transmissão ao vivo por webcam para conversarem na última quinta-feira, 19.
Desirée Cassado, que foi uma das mães que deram a ideia, compartilhou o momento no Instagram e mostrou que a crise do coronavírus não é sinônimo de solidão e tristeza. "Isolados sim, sozinhos nunca. As mães guerreiras se mobilizaram. Aqui estou ouvindo a casa cheia de vozes, músicas, gargalhadas e brincadeiras. Viva o amor. Viva as crianças. E viva a tecnologia", escreveu na rede social. "Que alegria ver a alegria deles", afirmou a mãe Tais Perbellini
Cristina Mendes também comemorou o momento de união. "Foi uma manhã de muita alegria em casa também. Ver a felicidade da [minha filha] Malu falando com os amigos foi demais", comentou. Os 16 pequenos se encontraram virtualmente pelo aplicativo Zoom, com versões para computador e celular. Além dessas plataformas, é possível também se reunir por chamadas de vídeo do WhatsApp, Google Hangouts Meet, Jivo Chat e outros.

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